اصابة 35 متظاهر وشرطيان في مواكب الحكم المدني بالخرطوم

مواكب كبيرة جابت شوارع الخرطوم لمساندة الحكومة المدنية.. الخميس 21 أكتوبر 2021

الخرطوم 21 أكتوبر 2021 - قالت وزارة الصحة السودانية إن 35 متظاهرا أصيبوا أثناء مشاركتهم في مواكب الخميس الداعمة للحكم المدني، فيما تحدثت الشرطة عن إصابة عنصرين بالرصاص.

ومن بين الـ 35 مصاب، قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن4 أصيبوا بطلقات نارية أحدهم في حال غير مستقر.

وافادت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إنها تعاملت "مع 35 إصابة خلال حراك الخميس، تفاوتت بين اختناقات بالغاز المسيل للدموع وإصابات بعبواته وأعيرة مطاطية وأخرى نارية".

وأشارت إلى أنها تعاملت مع كل الإصابات في مراكز طبية متحركة وثابتة، كما أن جميع الحالات مستقرة.

بدورها، قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن إحدى الإصابات بالرصاص "غير مستقرة".

ونظم مئات الالاف في العاصمة الخرطوم وعشرات المدن الأخرى، احتجاجات، لدعم الانتقال المدني الذي يُواجه أسوأ أزمة سياسية منذ بداية فترة الانتقال في أغسطس 2019.

وطالب المحتجون بتسليم رئاسة المجلس السيادي من العسكر إلى المدنيين وأعلنوا وقوفهم ضد أي محاولات حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام وقوى سياسية مسنودة من العسكر لتقويض فترة الانتقال.

وقالت لجنة الأطباء إن القوات النظامية استخدمت القوة والرصاص والغاز المسيل للدموع رغم إتباع المراكب السلمية.

وتحدثت قوات الشرطة عن انحراف مجموعة محدودة عن السلمية في موكب المجلس التشريعي بأم درمان بحصبهم عناصر شرطية مرتكزة أمام المجلس بحجارة وغاز مسيل للدموع وقنابل حارقة "ملتوف".

وأشارت إلى إنها استخدمت القدر القانوني من أدوات فض الشعب "رغم تمادي تلك المجموعات وقيامها بحرق ناقلة جند ونهب محتوياتها".

وقالت الشرطة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إنه "نتج عن مجمل الأحداث إصابة عدد من رجال الشرطة بينهم إثنين مصابين بطلق ناري في البطن والرجل".