إصابة 5 سودانيين في تفجير مرفأ بيروت

الخرطوم 5 أغسطس 2020- أصيب 5 سودانيين بجراح اثر الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء عن السفير السوداني لدى لبنان.

سفير السودان لدى لبنان علي الصادق

وقال السفير علي الصادق "أعضاء جاليتنا في لبنان بخير ولم تحدث بينهم اي حالة وفاة، فقط هناك خمسة اشخاص اصيبوا جراء الانفجار رغم انهم لم يكونوا في منطقة الحدث لكن بحمد الله جراحهم غير خطيرة وتلقوا العلاج اللازم وتم السماح لهم بالمغادرة الي منازلهم ".

واضاف أن السفارة تتابع الموقف بالتنسيق مع رئيس واعضاء الجالية السودانية وستواصل المتابعة طالما استمرت فرق عمليات الانقاذ وازالة الانقاض في عملها مردفاً " لكننا نرجح الا يوجد مواطن سوداني آخر مصاب جراء الانفجار"

وأوضح السفير أنه لا يوجد في منطقة الحادث سودانيون الا اعداد قليلة ربما تكون تعمل في هذه المنطقة في أشغال مختلفة.

وأشار الى أن اعضاء الجالية السودانية في لبنان يقدر بحوالي 4 الاف، يقيم من بينهم حوالي 300 الي 400 في العاصمة بيروت.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قالت في تصريح خلال وقت سابق من يوم الأربعاء إن الجالية السودانية في بيروت بخير ولم يتعرض أي مواطن منها للأذى، وأن السفارة على اتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات في العاصمة والمدن الرئيسية.

وأودى الانفجار المرعب الذي وقع الثلاثاء بمرفأ بيروت بحياة 113 شخصا على الأقل، وأكثر من 4 آلاف جريح، كما تدمرت بنى تحتية في المرفأ والكهرباء علاوة على خسائر ضخمة طالت المنشآت المحيطة والمباني حتى البعيدة من مكان الحادث.