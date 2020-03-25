إضراب مفتوح لقضاة السودان احتجاجًا على اعتداء عساكر على قاضٍ

الخرطوم 25 مارس 2020 - دخل قضاة السودان في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاحًا على اعتداء ضباط جيش على قاضٍ، بمنطقة الفاو، التابعة لولاية القضارف شرقي السودان.

رئيسة القضاء نعمات عبد الله

والثلاثاء، تعرض قاضٍ إلى اعتداء من قوة تابعة للقوات المسلحة، بقيادة ضابطين برتبة ملازم، أثناء تواجد القاضي بمحطة وقود بالمدينة، وفقًا لبيان صادر من رئيس القضاء.

وقالت رئيس القضاء، نعمات عبد الله، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "نوجه قضاة السودان كافة، وجميع منسوبي السُلطة القضائية وإداراتها بالإضراب عن العمل والتوقف فورًا، وذلك إلى حين صدور توجيهات أخرى".

وأشارت نعمات إلى أنها طلبت من مجلس السيادة الانتقالي، محاسبة القوة التي اعتدت على القاضي إداريًا، تمهيدًا لمثولهم أمام القضاء العادل. إضافة إلى اتخاذ توجيهات صارمة لكل القوات النظامية بواجب احترام القضاء والقضاة في جميع الأحوال.

ووصفت رئيس القضاء الاعتذاء بمثابة الانتهاك الصارخ والتعدي السافر على المبادئ الدستورية والقانونية، وعلى هيبة القضاء.

وقالت: "المساس بالقاضي والاعتداء عليه بوصفه قاضٍ، هو اعتداء على القضاء في البلد كله".

وتابعت: "حادثة الاعتداء تمثل خطا فاصلا بين ما كان يحدث في ماضي السنوات من تجاوزات، وما بين هو واجب اتخاذه من تدابير تحفظ للقضاء هيبته واحترامه".

ويشاع تسلط جهاز الأمن في نظام الرئيس المعزول عمر البشير على القضاة والضغط عليهم لإصدار إحكام تتوافق حسب رغبة النظام.

وأكدت نعمات عبد الله على أن استقلال القضاء وهيبته، من المسائل التي تمثل مرتكزات أساسية لمستقبل العدالة في البلاد.

وأضافت: "القضاء يواجه تحديات عديدة، ويقع على عاتقه مهمة إخراج البلاد إلى بر الأمان، ولن يستطيع أن يضلع بهذا الدور إن لم يكن محل تقدير واحترام من مؤسسات الدولة".