 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 27 آب (أغسطس) 2020

إطلاق نار وإحراق للمتاجر إثر اشتباكات مسلحة بين مؤيدين ومعارضين لوالي كسلا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 53.6 كيلوبايت
كسلا تعيش أوضاعاً مشحونة اثر اشتباكات قبلية بسبب الوالي الجديد.. مواقع تواصل

الخرطوم 27 أغسطس 2020 -تجددت أعمال العنف في ولاية كسلا شرقي السودان، الخميس، إثر اشتباكات قبلية بين مؤيدين ومعارضين للوالي الجديد، صالح عمار، أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.

ويحظى عمار بتأييد قبيلة البني عامر التي ينحدر منها ويجد مؤازرة من اثنية البجا ولجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير التي رشحته للمنصب، لكن قبيلة الهدندوة أعلنت رفضها للوالي وقالت إنها لن تسمح بتوليه مقاليد السلطة في الولاية المتاخمة لدولة اريتريا.

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن المدينة شهدت إطلاق نار كثيف، وحرق وسلب ونهب للمتاجر في أسواق "النساء" و"هيكوتا" الخاص بيع الأقمشة بالسوق الكبير بالمدينة، على بعد أمتار من الحامية العسكرية بالمدينة، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأشاروا الى أن بعض سيارات الجيش وصلت الى المنطقة المشتعلة لكنها غادرتها سريعا دون التدخل في حسم الوضع الذي تحول الى فوضى عارمة.

كما أغلق آلاف المحتجون، من قبيلة "الهدندوة"، الطريق القومي، المؤدي إلى موانئ سواكن وبورتسودان، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لإغلاق الطريق القومي، بالمتاريس، وإطارات السيارات المشتعلة.

وقال مصدر حكومي رفيع لـ"سودان تربيون" إن جهات بعينها تعمل على اشعال الحرب القبلية في شرق البلاد باستغلال بساطة الأهالي هناك وتذكية روح القبلية دون ان يستبعد استمرار الصدامات وتطورها الى سيناريوهات أسوأ خلال الساعات المقبلة ما لم تتدخل السلطات على أعلى مستوى لمعالجة الوضع المأزوم.

وتحدثت أنباء متطابقة عن تعرض ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك لمحاولة اغتيال داخل كسلا إثر استهداف سيارته برصاص مباشر لكنه نجا بإعجوبة،حيث كان في طريقه لمخاطبة جماهيرية بالمدينة.

وشارك الآلاف الأربعاء، في تظاهرة لدعم الوالي المعين حديثا صالح عمار، ليتسلم مقاليد حُكم الولاية، بينما أعلنت قوات الشرطة إرسال تعزيزات عسكرية عبر الطيران للحيلولة دون تجدد العنف القبلي.

ونظمت التظاهرة قبيلة "البني عامر"، التي ينحدر منها الوالي، إضافة إلى مكونات اجتماعية أخرى بينها أنصار رجل الدين سليمان بيتاى.

وقُتل شخص وأصيب 18 آخرين، في سوق كسلا، الثلاثاء الماضي، إثر اعتراض أفراد من قبيلة "الهدندوة" لأبناء قبيلة "البني عامر"، كانوا يسيرون موكبا دعائيا للإعلان لحشد التظاهرة.

وفي أول رد فعل من الوالي صالح عمار، قال في بيان أصدره يوم الأربعاء إن إقامته في العاصمة الخرطوم قرابة الشهر منذ أدائه القسم واليا لولاية كسلا تمت بطلب من رئيس الوزراء.

واتهم صالح جماعات النظام البائد بمحاولة نسف استقرار شرق السودان ووقف عملية إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي بدعم مباشر وسخي من جهات إقليمية.

وقال في بيانه إنه بعد التشاور مع عدد كبير من الشركاء تم التوصل إلى قناعة بأن الاستجابة لمطالب المجموعة الرافضة سيفتح الباب لمزيد من الضغوطات والابتزاز بشأن قضايا وطنية مهمة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مزاعم القس جوشوا داو ديو حول مدينة ملكال 2020-08-24 00:07:59 بقلم: د.جالفان سامسون في 29 يوليو 2020 ، نشر القس جوشوا داو ديو رسالة كان يرد فيها على مقال د. بيتر أدوك نيابا بعنوان "المناطق الإدارية المستقلة: ورقة من الإرث الاستعماري في (عملية فرق تسد)''. كانت رسالة القس جشوا شخصية (...)

قضايا الانتقال والأولويات 2020-08-23 21:16:57 بقلم : محمد عتيق شهد الأسبوع السوداني المنصرم أحداثاً متسارعةً واكبتها الأقلام السودانية بنفس السرعة ، فيضاً من الكتابات الجادة الشاملة لكل وجهات النظر ، وذلك ببركات العلم والتكنولوجيا التي تجلت في وسائل التواصل الاجتماعي (...)

حمدوك: الحل في تنوير الجماهير بالمؤتمرات الصحفية 2020-08-22 10:04:54 صلاح شعيب ما يزال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يتحاشى الدعوة لعقد مؤتمرات صحفية راتبة، ويفضل الحوارات الفردية مع قلة مختارة من الإعلاميين، والتي لا تطرح كل أسئلة الساعة الجوهرية. ولو أن المؤتمر الصحفي يعني تمثيلا للشعب ما (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.