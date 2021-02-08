إعلان الطوارئ في الأبيض وحظر التجوال بالفاشر بعد انفلات أمني واسع

تفلت أمني واسع نتجت عنه عمليات نهب وتخريب في الابيض يشمال كردفان

الأبيض 8 فبراير 2021 -أعلن والي شمال كردفان، خالد مصطفى آدم، فرض حالة الطوارئ في جميع مناطق الولاية، بعد احتجاجات وانفلات أمني واسع في الأبيض عاصمة الولاية، في وقت شهدت الفاشر بشمال دارفور أيضا مظاهرات أجبرت السلطات على فرض حظر التجوال.

وبدأت الاحتجاجات في الأبيض بخروج المئات من طلاب وطالبات المدارس الثانوية للتنديد بارتفاع أسعار السلع الغذائية، قبل أن ينضم إليهم الآلاف من الأهالي.

وقال شهود عيان، لـ “سودان تربيون"، إن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال نهب واسعة لمحال تجارية تعمل في بيع دقيق الخبز والسكر، كما نُهب البنك الفرنسي وأضرمت النيران في اثتين من الباصات الحكومية العاملة في نقل الطلاب.

وأشاروا إلى أن قوى الأمن والشرطة ظلت غائبة طوال ساعات نهب السوق الكبير وسوق صابرين غرب المدينة. وأن الشرطة طوقت مقرها القريب من السوق بسيارات عسكرية وسيارات مطافئ لمنع وصول المحتجين إلى المقر.

وأرجعت مصادر شرطية في تصريح لـ “سودان تربيون"، عدم نشر دوريات لإعادة الأمن وإيقاف عمليات النهب إلى التخوف من وقوع إصابات وسط المواطنين ومن ثم تحميل الجريمة الجنائية لعناصر الشرطة.

وقرر والي شمال كردفان، في بيان، "إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية وفرض حظر التجوال من السادسة مساءًا حتى السادسة من صباح اليوم التالي".

وقرر الوالي، بحسب البيان، الذي تلقته "سودان تربيون"، تعطيل الدراسة في المدارس حتى الأحد المقبل 14 فبراير الجاري، كما أعلن تشكيل لجنة تحقيق في أعمال النهب.

ورصد الشهود وجود كوادر من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، تحمل أسلحة نارية وبيضاء اثناء عمليات النهب التي اجتاحت المدينة.

وفي ولاية شمال دارفور أعلنت الحكومة المحلية حظر التجوال بالفاشر من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء، إلى حين إشعار آخر.

ويجئ القرار في أعقاب احراق سوق البورصة ومقر محلية الفاشر وعدد من المواقع على خلفية مقتل مزارع يوم الأحد على يد راعي طعنا بآلة حادة.

واعتصم ذوو القتيل في طريق الفاشر-الخرطوم وأغلقوا الشارع، مطالبين حكومة الولاية بالقبض على الجاني وتسليمه للعدالة.

وقدم والي شمال دارفور محمد الحسن عربي تقريرا الى رئيس الوزراء حول تطورات الأوضاع في الولاية،

وقال في منشور على فيس بوك " قدمت تقريرا مفصلا لرئيس الوزراء مساء اليوم بشأن أحداث أمس واليوم بالفاشر. إثر طعن أحد الرعاة مواطنا بالفاشر يوم أمس ووفاته لرحمة مولاه، تطورت الاحداث المؤسفة لتصل مرحلة جرم حرق محلية الفاشر والنيابة وعربة تابعة للشرطة".

وأفاد عربي أن لجنة الامن اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة في جريمة القتل، واعتبر أحداث التخريب " استثمارا فى الجريمة التي وقعت لأهداف تخريبية " مؤكدا عدم التسامح مع تلك التصرفات.

ووجه الوالي بتعليق الدراسة ايام الثلاثاء، الأربعاء والخميس. كما وجه الشرطة بالاستناد على قوانين الطوارئ لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وغرفة العمليات المشتركة بمحلية الفاشر لمنع الاخلال بالسلام العام.