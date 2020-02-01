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إعلان حكام الولايات والمجلس التشريعي في السودان نهاية الأسبوع

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الخرطوم 1 فبراير 2020 - كشفت مصادر متطابقة عن اتفاق بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السوداني على إعلان حكام الولايات وتسمية نواب المجلس التشريعي نهاية الأسبوع الجاري.

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مبنى المجلس الوطني في امدرمان

ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، سُلطة تعيين حكام الولايات وتسمية نواب المجلس التشريعي لرئيس الوزراء بعد أن ترشحهم قوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم.

وقالت المصادر، لـ "سودان تربيون"، السبت، إن الاتفاق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير، قضى بإعلان حكام الولايات وتسمية نواب المجلس التشريعي نهاية الأسبوع الجاري، وفي حال تعذر يكون بداية الأسبوع المقبل.

وحصلت "سودان تربيون"، على أسماء بعض حكام الولايات الجُدد، أبرزهم نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي الولاية الخرطوم، وسارة بدري المحسوبة على ذات الحزب لولاية نهر النيل، والقيادي في المؤتمر السوداني محمد حسن عربي لولاية غرب كردفان.

ويعترض بعض قادة الجبهة الثورية على تعيين حكام الولايات ونواب المجلس التشريعي، قبل التوصل إلى سلام، تتفاوض للتوصل إليه مع الحكومة السودانية.

والخميس، تظاهر أنصار الحرية والتغيير أمام مقر مجلس الوزراء، للضغط على عبد الله حمدوك، للإسراع في إعلان حكام الولايات وتسمية المجلس التشريعي، الذي مُنحت سلطاته مؤقتًا إلى اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء.



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