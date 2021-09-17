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إغلاق الطريق القومي بشرق السودان وعزل الخرطوم عن الموانئ

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محتجون من البجا يغلقون الطريق القومي عند جبيت ـ 17 سبتمبر 2021

الخرطوم 17 سبتمبر 2021 ـ نفذ أنصار ناظر قبيلة الهدندوة ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، سيد الأمين ترك، تهديدهم بإغلاق الطريق القومي، الجمعة، في أكثر من 5 نقاط.

وشمل إغلاق الطريق القومي ثلاثة نقاط بولاية البحر الأحمر منها محطة "العقبة" المؤدية لموانئ البلاد في بورتسودان وسواكن على البحر الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القاري مع مصر.

كما شمل الإغلاق منطقتين في ولاية كسلا وثلاثة مناطق في ولاية القضارف بدأت من الحد الفاصل بين ولايتي القضارف والجزيرة جنوبا عند منطقة الخياري وحتى محطة "الزيرو" بمجمع سد أعالي عطبرة وستيت.

وأكد شريف نجل الناظر ترك لسودان تربيون تنفيذ إغلاق جزئي يستهدف حركة الشحن والبضائع بين الموانئ وبين العاصمة الخرطوم وبقية أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الاغلاق استثنى البصات السفرية وحركة المركبات الخاصة بالشرطة والاسعاف والمنظمات، موضحا أن الاغلاق سيمتد إلى مرافق أخرى حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

من جانبه أبلغ رئيس تجمع شرق السودان وعضو التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان مبارك النور، سودان تربيون، توحد أهل الشرق بجميع مكوناتهم خلف مطلب إلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا الموقعة في 3 أكتوبر 2020.

وأكد أنه نسبه لتماطل الحكومة في اصدار قرارات واضحة بشأن مسار الشرق فإن الكيانات في الشرق حاليا تطالب بحل الحكومة لفشلها في التعامل مع قضايا التهميش في الإقليم.

ولم تبدي السلطات أي ردة فعل تجاه اغلاق الطريق القومي الرابط بين الموانئ والعاصمة الخرطوم وسط توقعات بتكدس الشاحنات على امتداد الطريق الممتد لنحو 800 كلم حال استمر الاغلاق.



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