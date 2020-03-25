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إغلاق برج وزارة العدل السودانية للتعقيم بعد اشتباه بفايروس (كورونا)

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الخرطوم 25 مارس 2020- أعلنت وزارة العدل السودانية، الأربعاء، إغلاق برج الوزارة بغرض التعقيم، بسبب حالة اشتباه بفيروس كورونا، لزوج موظفة بالوزارة.

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مقر وزارة العدل السودانية بالخرطوم

وقالت وكيلة الوزارة سهام عثمان، في تعميم صحفي، تلقته "سودان تربيون"، إن "إجراءات التعقيم ستتم بالتعاون مع وزارة الصحة بطريقة علمية وصحيحة، ومن ثم السماح للعاملين بمزاولة أعماله".

وأشارت إلى أن الوزارة سبق وأن أصدرت عدد من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات.

ونوهت إلى أن الوزارة تعمل بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وعدم توقف العمل ومنعا للازدحام.

وأكدت أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، وهناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بالإجراءات الاحترازية والتعقيم".

والاثنين، فرض مجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى سُلطة أمنية في البلاد، حظر تجوال جزئي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحًا، كإجراء احترازي للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأعلن السودان، الثلاثاء، عن حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى ثلاثة، توفيت احداها قبل نحو أسبوعين.



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