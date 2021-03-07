إغلاق مدرج مطار الخرطوم الثلاثاء لساعات بغرض الصيانة

الخرطوم 7 مارس 2021- اصدرت سلطة الطيران المدني نشرة (نوتام) بإغلاق مدرج مطار الخرطوم لأعمال الصيانة الثلاثاء المقبل.
- مطار الخرطوم الدولي
وأوضحت أن إغلاق المدرج سيكون من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصرا من ذات اليوم بالتوقيت المحلي.
واشارت السلطة في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" الأحد الى أن تلك الخطوة "ستؤدي إلى تعليق الحركة الجوية بالمطار وذلك لأعمال صيانة في المدرج على أن تستأنف بالشكل الطبيعي بعد الساعة الثالثة عصراً".
ونوهت إلى أنه تم التنسيق وبرمجة الرحلات مع شركات الطيران العاملة في مطار الخرطوم الدولي حتى لا تتأثر حركة المسافرين جراء الإغلاق.
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