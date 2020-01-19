إقالة حاكم غرب دارفور بعد أيام من أحداث عنف دامية

الخرطوم 19 يناير 2020 - أقيل حاكم ولاية غرب دارفور، غربي السودان اللواء عبد الخالق بدوي، بعد نحو أسبوعين من أحداث عنف قبلي في الجنينة عاصمة الولاية، وتسلم المهام بدلا عنه اللواء ربيع عبد الله .

مراسم التسليم والتسلم بالجنينة بين والي غرب دارفور الجديد والمعين حديثا با

ووقعت اشتباكات مسلحة أواخر الشهر الفائت في الجنينة، أودت بحياة 65 شخصا وجرح العشرات وتشريد ما لا يقل عن 40 الف من سكان المعسكرات.

وأفادت وكالة السودان للأنباء، الأحد، بتسلم اللواء ربيع عبد الله آدم مهام عمله حاكمًا مكلفًا لولاية غرب دارفور خلفا للواء الركن عبد الخالق بدوي محمود.

وأشارت إلى أن الحاكم الجديد للولاية، أوضح خلال مراسم التسليم والتسلم بينه وخلفه، بأن تكليفه سيهون بعزم الرجال في الولاية.

وقال إن الولاية تمر بمرحلة عصيبة، حاثًا الإعلام على الوعي حول كيفية العيش معا وقبول الأخر في مجتمع يسود فيه السلام والاستقرار.

وأكد على إن التغيير ــ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير ــ الذي شهدته البلاد لابد له من إدارة سليمة وتعايش سلمي لجني ثمار التغيير.

وأضاف بأن الولاية لن تنتقل من المرحلة الراهنة إلى مرحلة البناء والسلام دون الأمن والاستقرار وقبول الآخر وحماية مكاسب التغيير.

ويحكم الولايات الآن قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري في أبريل الفائت، بعد أن أطاح بنظام الرئيس عمر البشير، انحيازًا للثورة السودانية، التي اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الفائت.

وتعاني الولايات من فراغ إداري كبير، كما تتكاثف الاتهامات للحكام العسكريين بالعجز عن إدارة المؤسسات بسبب افتقارهم لخلفية سياسية وإدارية.

ويأمل مواطنو الولايات الإسراع في تعيين حكام مدنيين للقيام بأعباء الحكم الانتقالي فيها، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وضعف الخدمات الصحية وشح دقيق الخبز والوقود والدواء، وسيطرة النظام البائد على المؤسسات.