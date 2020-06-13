إنتاج آلاف الأطنان من المعادن الصناعية خلال الربع الأول من 2020

الخرطوم 12يونيو 2020- أظهر تقرير صادر عن قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين أن إنتاج الربع الأول من المعادن الصناعية بلغ الآف الأطنان.

وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

وأوضح التقرير الذي تلقته "سودان تربيون" السبت أن إنتاج معدن الجبص خلال ال بلغ 38.407 ألف طن، حيث يصل احتياطيه إلى 500 مليون طن.

ويتواجد المعدن بولاية البحر الاحمر حيث يستخدم في تشطيب المباني والأغراض الطبية بالإضافة إلى المنتجات الجبصية المختلفة.

فيما كشف التقرير أن إنتاج البلاد من الملح بلغ 37.202 ألف طن، ويصل احتياطي البلاد منه إلى مليار طن تتواجد على ساحل البحر الأحمر ويتم استخدامه للطعام.

كما بلغ إنتاج الكروم 53.50 ألف طن باحتياطي مليوني طن ويتواجد بعدد من الولايات ويستخدم في صناعة الصلب والسبائك والمحركات النفاثة.

بلغ إنتاج معدن الفلسبار خلال الربع الأول من العام الحالي 75.51 ألف طن حيث يستخدم في صناعة الحراريات، السيراميك، البورسلين والخزف، فيما بلغ إنتاج معدن (الكاولين) 4329.5الف طن والذي يستخدم في صناعة الأسمنت الأبيض والورق والبلاستيك حيث يبلغ احتياطي البلاد منه حوالي (55) مليون طن وتواجد بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل.

كما بلغ إنتاج الرخام والذي يستخدم في صناعة الأسمنت 611.26 ألف طن ويتواجد بولايات نهر النيل والنيل الأبيض.