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إنجمينا تنفي مشاركة مسلحين تشاديين في أحداث الجنينة بدارفور

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عدد من ضحايا العنف في الجنينة عاصمة غرب دارفور ..الأحد 17 يناير 2021 "مواقع تواصل"

الخرطوم 22 يناير 2021 ـ كذّبت الحكومة التشادية تصريحات صحفية لوالي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة قال فيها إن مسلحين قادمين من تشاد شاركوا في القتال الذي شهدته مدينة الجنينة، عاصمة الولاية.

ونشبت تفلتات أمنية ذات طابع قبلي السبت والأحد الماضيين بين العرب الرحل والنازحين في الجنينة إثر مشاجرة بيين أشخاص.

وتوسعت دائرة الأحداث لاحقا لتشمل معسكر سيسي للنازحين في الطريق الرابط بين مدينة الجنينة ومورني ومعسكري كريندق وأبو ذر وبعض أحياء المدينة.

ووصف بيان لوزارة الإعلام التشادية بأن ما رشح بشأن مشاركة قوات تشادية في أحداث الجنينة محض مزاعم بلا أساس.

وطبقا لآخر الاحصاءات فإن أحداث الجنينة أسفرت عن 160 قتيل ونحو 200 جريح، إلى جانب تشريد 45.000 ـ 50.000 شخص.

وذكر بيان وزارة الإعلام التشادية أن القوة السودانية ـ التشادية المشتركة، المكلفة بمراقبة الحدود بين البلدين والتي تم استنفارها يوم 16 يناير الحالي، لم تسجل أي عبور لأفراد أو جماعة من تشاد إلى السودان.

وتابع البيان قائلا "بل أن ما حدث هو عبور 8 من أفراد الشرطة من السودان إلى تشاد طلبا للجوء".



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