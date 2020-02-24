(إيقاد) تستعد لتوقيع برتوكول حرية التنقل بين دول الإقليم

الخرطوم 24 فبراير 2020 – أعلن وزير الداخلية السوداني، الطريفي إدريس دفع الله، الإثنين، انطلاق فعاليات التوقيع على برتوكول "إيقاد" لحرية التنقل وحركة الأشخاص بين دول الإقليم.

وقال دفع الله، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، لاجتماع مداولات التصديق على برتوكول "إيقاد"، حول حرية حركة الأشخاص، بالعاصمة الخرطوم، إن "حضور الاجتماعات والتوقيع على البروتوكول خطوة في اتجاه التكامل الإقليمي مستقبلا".

ونوَّه إلى أن البروتوكول يهدف للتصديق على حرية التنقل داخل الإقليم، وإزالة القيود عن مواطني دول الاقليم من أجل تحقيق الاندماج القاري، شرط الحصول على التأشيرة والتمتع بالإقامة والعمل.

وشدَّد على أن السودان يعمل بجد وإخلاص من أجل التكامل الإقليمي ويدعم التجارة الإقليمية لمصلحة المواطنين خاصة وأن البلاد وبحكم موقعها الجغرافي تلتقي فيها طرق التنقل حول القارة من الاتجاهات الأربعة.

ودعا الطريفي إلى ضرورة الاهتداء والاستفادة من التجارب الإقليمية الأخرى.

و"إيقاد"، منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دول القرن الإفريقي (شرقي إفريقيا)، وهي: إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، بالإضافة إلى السودان وجنوب السودان.