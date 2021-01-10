اتحاد أصحاب العمل ينتقد استبعاده من موازنة 2021

الخرطوم 10 يناير 2021 ـ انتقد اتحاد أصحاب العمل السوداني استبعاده من المشاركة في وضع مقترحات موازنة العام المالي 2021.

مقر وزارة المالية السودانية

ويترقب أصحاب العمل سنويا الحكومة في مشاركتهم في الموازنة خاصة وانهم من أهم القطاعات الاقتصادية في إنفاذ السياسات الخاصة بها.

وقال الاتحاد في بيان إطلع عليه سودان تربيون الأحد إن استبعاد وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي للاتحاد يتنافى مع روح الثورة والمشاركة الجماعية في الهم الوطني.

وأضاف أن تلك الخطوة تنذر بمخاطر اقتصادية ومزالق يصعب معالجتها مستقبلا بسبب غياب المنهج الديمقراطي في التعاطي مع الكيانات والقطاعات المؤثرة بالدولة.

وأثارت الموازنة الحالية جدلا واسعا بسبب زيادة أكثر من 500% على أسعار الكهرباء إلى جانب الأرقام المخصصة للأمن والدفاع.

وأعلن الاتحاد رفضه للمنهج الفردي وما اسماه التهميش من قبل الطاقم الاقتصادي المعني بإعداد مقترحات الموازنة.

وأكد تمسكه بضرورة مشاركة كل القطاعات الاقتصادية المتخصصة في إعداد أي رؤية وعمل اقتصادي استراتيجي قادم.

وأمس السبت شككت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في أرقام موازنة 2021 لا سيما المبالغ المخصصة لقطاع التعليم فيما دفعت بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء تدحض تلك الأرقام.

وتطالب اللجنة بتجميد تعرفة الكهرباء التي قالت إنها تتناقض مع أهداف الموازنة بزيادتها لنسبة التضخم وتأثيرها السلبي على كل ضروب الإنتاج وعلى الصادرات والإيرادات العامة للدولة.