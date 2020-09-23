اتحاد المراقبة الجوية بمطار الخرطوم يقرر الإضراب اعتبارا من السبت المقبل

- صورة من الخارج لمطار الخرطوم
الخرطوم 23 سبتمبر 2020- قررت اللجنة المكلفة لتسيير أعمال اتحاد ضباط المراقبة الجوية بمطار الخرطوم التوقف عن العمل اعتبارا من 26 سبتمبر الجاري.
وحال نفذ هذا الإضراب فإن حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم ستصاب بشلل كامل يؤدي الى خسائر فادحة وسط شركات الطيران.
وقالت اللجنة في خطاب سلمته للمدير العام لسلطة الطيران المدني إنه اتضح لها بعد عدة لقاءات أن هناك تسويف ومماطلة فيما يتعلق بمطالبهم الخاصة بالحقوق المالية المتردية والهيكل الوظيفي للمراقب الجوي منذ مارس 2020.
وأضافت اللجنة أنه على الرغم من توافقهم مع سلطة الطيران المدني مسبقا على المعالجة القانونية وفقا لقانون الطيران المدني 2018 وفتوى المحامي العام إلا أن الاتفاق ضرب به عرض الحائط.
ورهنت اللجنة حسب مصادر "سودان تربيون"، تراجعها عن الاضراب بتحقق أربع مطالب اساسية تتمثل في تفعيل قانون سلطة الطيران المدني لسنة 2018 والالتزام بفتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتطبيق شروط الخدمة المجازة من قبل مجلس الادارة في أبريل 2020 مع الالتزام بصرف جميع الاستحقاقات المالية.
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