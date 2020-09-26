اتحاد المراقبة الجوية بمطار الخرطوم يقرر تعليق الإضراب لمدة أسبوع

الخرطوم 26 سبتمبر 2020 - أعلنت اللجنة المكلفة لاتحاد ضباط المراقبة الجوية بالطيران المدني تعليق الإضراب المنتظر تنفيذه اليوم لمدة أسبوع، إثر تدخل الدولة في أعلى مستوياتها.

مطار الخرطوم الدولي

وكانت اللجنة المكلفة لتسيير أعمال اتحاد ضباط المراقبة الجوية بمطار الخرطوم قررت التوقف عن العمل اعتبارا من السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري.

وحال نفذ هذا الإضراب فإن حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم ستصاب بشلل كامل يؤدي الى خسائر فادحة وسط شركات الطيران.

وجاء قرار تعليق الإضراب بعد اجتماع ضم وزير الدفاع، وزيرة المالية، أمين عام وزارة الدفاع، وكيلة وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة الطيران المدني، والمدير العام، المدير العام للشركة القابضة لمطارات السودان والأطراف الأخرى، ناقش المطالب والحقوق المطروحة للمراقبين الجويين.

وأشار البيان إلى أن وزيري الدفاع والمالية قررا العمل بموجب فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وصرف المستحقات المالية للعاملين بسلطة الطيران المدني فورا.

كما وجه وزير الدفاع أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا الثلاثاء المقبل لترتيب إنفاذ الهيكل الوظيفي لسلطة الطيران المدني وتفعيل قانون السلطة وتنفيذ كافة مطالب العاملين.