اتفاق الحرية والتغيير والجبهة الثورية و(الأمة) على تجاوز الخلافات

الخرطوم 26 يونيو 2021 - اتفقت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة على تجاوز الخلافات وتكوين قيادة موحدة.

رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر

وطرح حزب الأمة مبادرة لإجراء إصلاحات داخل الحرية والتغيير، تبناها نداء السودان الذي منح الائتلاف 10 أيام تنتهي في 29 يونيو الجاري لإجراء الإصلاح أو تجميد عمله، لكن هذا المسلك رفضته الجبهة الثورية.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، لـ"سودان تربيون"، السبت؛ إن "المجلس المركزي والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي اتفقوا على تجاوز الخلافات بينهما".

وأشار إلى أن الأطراف آمنت علي عملية إجراء الإصلاح عبر العمل المشترك.

وعقد الأطراف الثلاث، اجتماعا ليل الجمعة، ناقشت فيه مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الخاصة بتكوين تحالف كبير يدعم قضايا الانتقال.

وكشف بيان مشترك صادر عن الأطراف المجتمعة اتفاقهم على "تكوين مركز قيادي مؤحد يمثل كافة أطراف الحرية والتغيير ويكون ضامنا لوحدة قوى الثورة تحصينًا للانتقال".

وقال إن الأطراف توافقت على تشكيل لجنة لوضع الرؤية والتصور العام لعملية الإصلاح والخطوات العملية لتحقيقه.

وتضم الجبهة الثورية عدد من التنظيمات من بينها المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان وتجمع تحرير السودان والحركة الشعبية - شمال.

وقال البيان المشترك إن الأطراف الثلاث دعت لـ"تحويل مواكب 30 يونيو إلى عمل جماهيري يدعم مشروع الانتقال ويقطع الطريق على القوى المضادة للثورة".

وأعلنت لجان مقاومة تنظيمها احتجاجات في 30 يونيو الجاري للضغط على الحكومة للتراجع عن البرنامج الاقتصادي المُنفذ حاليًا، كما أبدت قوى محسوبة على النظام السابق في جمع توقيعات تُفوض الجيش لتولي الحُكم ابتداء من ذات التاريخ.