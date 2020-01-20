اتفاق الحكومة و(الثورية) على محكمة خاصة بجرائم دارفور

أحمد تقد يدلي بتصريحات عقب جلسة التفاوض مع وفد الحكومة السودانية

الخرطوم 20 يناير 2020- قال أبرز مفاوضي الحكومة السودانية في مسار دارفور محمد حسن التعايشي إن "اختراقا فوق التصور" شهدته مفاوضات الاثنين المخصصة للنقاش حول قضايا العدالة الانتقالية .

وتم الاتفاق خلال هذه المباحثات ضمن بنود أخرى على انشاء محكمة خاصة بدارفور للنظر في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بالإقليم على مدى سنوات طويلة.

وأوضح التعايشي في تصريحات صحفية، عقب الجلسة مع قادة مسار دارفور، أن النقاش حول الورقة انطلق من إرادة مشتركة للأطراف من أجل وضع قاعدة صلبة للعدالة والاستقرار السياسي بالبلاد.

وأضاف "الاختراق الذي حدث في جلسة اليوم يفوق التصور".

وزف القيادي في مسار دارفور ابراهيم زريبة، البشرى للشعب السوداني بقرب التوصل لاتفاق السلام الشامل بالبلاد.

وأعلن أن الطرفين اتفقا خلال جلسة التفاوض المنعقدة الإثنين على "إنشاء آليات للعدالة والإنصاف، من بينها المحكمة الخاصة بدارفور التي تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

من جانبه اوضح رئيس فريق الوساطة الجنوبية، توت قلواك أن الأطراف شارفت على الاتفاق النهائي حول ورقة العدالة الانتقالية والمصالحة.

إلى ذلك قال القيادي في مسار دارفور احمد تقد لسان أن الحوار تركز خلال الجلسة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق واستشراء ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأضاف" تم الاتفاق على كل الترتيبات التي من شأنها تهيئة بيئة صالحة للتعايش والاستقرار في دارفور وكل مناطق النزاعات".

لافتا إلى أن الأوراق المتبقية في مسار دارفور يمكن حسمها سريعا والتوصل إلى اتفاق سلام قبل الفترة المحددة بمنتصف فبراير.

وقال القيادي بالجبهة الثورية، نمر عبد الرحمن، إن الحكومة والجبهة شركاء لبناء سودان جديد على أسس حديثة.