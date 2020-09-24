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اتفاق الخرطوم وجوبا على تكوين لجنة لاستئناف العمل وانتاج النفط من (ثارجاث)

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الخرطوم 24 سبتمبر 2020- اعلنت دولتا السودان وجنوب السودان عن تكوين لجنة فنية مشتركة للمساعدة في استئناف العمل وانتاج النفط حقل ثارجاث بولاية الوحدة، وبدء المرحلة التشغيلية الثانية لبقية الحقول.

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وزيرا البترول في السودان وجنوب السودان

وبدأت في الخرطوم منذ يومين مباحثات بين وزراء النفط في السودان وجنوب السودان تتركز حول تبادل المعلومات والبيانات حول حقول النفط الخاصة بالجنوب، بجانب زيادة الإنتاج في حقول الجنوب، مع مراجعة التسويات المالية وفق لاتفاقية الترتيبات المالية للحكومة الانتقالية إضافة إلى تزويد السودان بكميات إضافية من خام مزيج النيل.

ووصل وزير البترول في دولة جنوب السودان فوات كانق اشول برفقة وفد من وزارة الطاقة السودانية الى ولاية البحر الأحمر الخميس لتفقد المنشآت النفطية التي تعمل على تصدير الخام المنتج في جنوب السودان.

واكد مدير عام الاستكشاف النفطي بوزارة الطاقة والتعدين هشام سآتي في تصريحات صحفية العزم على بذل الجهود في سبيل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دولة جنوب السودان، وأنهم في سعي دؤوب لتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة بالدولتين.

وكشف هشام عن تكوين لجنة فنية مشتركة "للنظر في قوائم الشركات العاملة في ترحيل الآليات والمعدات التي يتم استخدامها في الانتاج، والتي من شأنها المساعدة على استئناف العمل وانتاج النفط من مربع A5 حقل ثارجاث بولاية الوحدة، والبدء في المرحلة التشغيلية الثانية من الحقول النفطية الأخرى".

وطاف الوزير الجنوب سوداني بميناء البحر الأحمر على المنشآت النفطية الموجودة ذات العلاقة المباشرة بإنتاج دولة الجنوب من خام النفط (مينائي بشاير ١ و٢).

كما زار الشركات العاملة في تخليص وترحيل قطع الغيار المساعدة في العمليات النفطية بدولة جنوب السودان ووجه بإسراع عملية التخليص لقطع الغيار تفادياً لتعطيل الانتاج.



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