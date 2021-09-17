اتفاق باكمال مشروع مياه القضارف من سد أعالي عطبرة وستيت

- المقاول الصيني يوقع على اكمال مشروع مياه القضارف في مايو 2022
الخرطوم 17 سبتمبر 2021 ـ أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس اكمال إيصال مياه الشرب للقضارف في مايو من العام المقبل.
وتوقف العمل في ايصال مياه الشرب من بحيرة مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت للقضارف جراء تعثر تمويل المشروع الذي يمثل حلا جذريا لأزمة مياه المدينة.
ووقع مدير وحدة تنفيذ السدود محمد نور الدين وممثل استشاري المشروع؛ والمقاول الصيني المنفذ لأعمال مشروع مياه القضارف بحضور وزير الري ووكيل الوزارة ضو البيت عبد الرحمن؛ على الجدول الزمني لإكمال الاعمال المتبقية وايصال المياه للقضارف في 22 مايو المقبل.
وطبقا لوزارة الري فإن الوزير شدد خلال مراسم التوقيع على ضرورة التزام المقاول الصيني باكمال العمل في الموعد المحدد.
وتوقفت أعمال مشروع مياه القضارف سابقا نسبة لتعثر التمويل وتفشي جائحة كورونا.
واستأنف المقاول الصيني الأعمال بالمشروع بعد سداد المتأخرات بواسطة البنك الإسلامي للتنمية مؤخرا.
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