اتفاق بين الخرطوم وجوبا على زيادة إنتاج النفط من جنوب السودان

الخرطوم 14 يناير 2021 - وقع السودان وجنوب السودان اتفاقا بزيادة إنتاج النفط من جوبا بالاستفادة من خبرات الخرطوم.

أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان الى ميناء بورتسودان (رويترز)

وقال وكيل وزارة النفط السودانية حامد سليمان في تصريحات صحفيه بمطار الخرطوم بعد وصوله من جوبا الخميس "وقعنا عدد من الاتفاقيات مع جنوب السودان بشأن زيادة الإنتاج النفطي من حقولها عبر الاستفادة من خبرات وإمكانيات السودان".

وأشار إلى أن زيادة إنتاج نفط في جنوب السودان يُعد حلا جذريً لمشاكل الدولتين.

وكشف سليمان عن توقيع برتوكول تعاون في مجال التدريب الفني وبناء القدرات بين الدولتين والاستفادة من مراكز التدريب والمعامل والمصافي وغيرها من المنشآت بالسودان.

ويتلقى السودان رسوم عبور من النفط الجنوب سوداني نظير مروره عبر الأنابيب وتصديره في ميناء بشائر.

وقال سليمان إن الخرطوم وجوبا اتفقتا على تسريع الإجراءات الخاصة بفتح مكتب تنسيقي في جنوب السودان.

كما توافقا على تكوين شراكة تعمل في مجال بيانات المسوحات الزلزالية، مشيرًا إلى أن الشراكة من شأنها تقدير قياسات الاحتياطات النفطية وحفر الآبار.

وطالب سليمان بضرورة الإسراع في فتح المعابر بين الدولتين لتذليل العقبات أمام سبل التجارة والتعاون الثنائي.