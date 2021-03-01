اتفاق بين السودان والأمم المتحدة لتوفير الأدوية والمعدات الطبية

- مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة السودانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتوفير الأدوية ـ الخرطوم 1 مارس 2021
الخرطوم 1 مارس 2021 ـ وقعت وزارة الصحة السودانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم، الإثنين، اتفاقية شراكة ذكية لتوفير الأدوية والمعدات الطبية بالإمدادات الطبية.
ويواجه السودان تحديات في توفير الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية منذ العام 2013. وتسبب شح النقد الأجنبي في عدم توفر الأدوية والمعدات الطبية وهو ما أدى إلى أزمات في الدواء.
وبناءا على توقيع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشروع سيشتري الأدوية والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية الأساسية، فضلا عن العمل على بناء قدرات فريق عمل الصندوق القومي للإمدادات الطبية للفترة من 2021 وحتى 2024.
وكشف وزير الصحة السوداني عمر النجيب، أن الاتفاقية تركز على أهمية توفير الدواء من أجل أن ينعم المواطنين بوفرة الدواء وسهولة الحصول عليه.
وتمنى أن تمتد الشراكات من أجل تقوية النظام الصحي بالسودان وشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الدعم المقدم، قائلا: "إن مثل هذه الشراكات تهدف إلى تقوية القطاع الصحي".
وأوضح النجيب أن السودان يواجة مشاكل في القطاع الصحي تتطلب العمل الجاد، لافتا إلى أن صحة الإنسان تعد من الأولويات.
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