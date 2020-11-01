اتفاق بين السودان والامارات لتوريد وتشغيل محطات طاقة شمسية

ابوظبي 1 نوفمبر 2020- وقع السودان والامارات الأحد مذكرة تفاهم لإشاء محطات طاقة شمسية في السودان تتولى توريدها وتركيبها إحدى الشركات المتخصصة.

مراسم توقيع اتفاق سوداني اماراتي لتوريد وتشغيل محطات طاقة شمسية

ووقع الاتفاق عن الحكومة السودانية في ابو ظبي وزير الطاقة المكلف خيري عبد الرحمن حيث وصل هناك بمعية وفد ضم وزراء التجارة والمالية ومساعد بنك السودان بدعوة من وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي.

وأفاد يبان لوزارة التعدين السودانية أن الاتفاق يتضمن "انشاء محطات طاقة شمسية بطاقة 500 ميغاواط حيث تتبنى الامارات ممثلة في احدى شركاتها توريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطات لمدة 20 عام مع تدريب وتشغيل العمالة الوطنية السودانية في فترة الإنشاء والتشغيل مع إلتزام حكومة السودان بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي طوال فترة التعاقد".

وبحث الوفد مع مع مدير عام صندوق ابوظبي للتنمية محمد سيف السويدي سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات التجارة والمالية والطاقة والبنى التحتية والزراعة.

وبناءً على ذلك ،إلتقي الوفد بعدد من المسئولين في المؤسسات المعنية وجرى تبادل الأفكار الفنية في عدد من المشروعات بينها الطاقات المتجددة والمحطات الكهربائية المختلفة والبترول والغاز والتعدين والزراعة والدواء وغيرها.

كما ناقش الطرفان كيفية الإستفادة من بقية مبلغ المنحة المقدمة من الامارات وامكانية توظيفها لدعم القمح والوقود الخاص بالكهرباء وغاز الطبخ والدواء وكذلك استكمال عملية إجلاس طلاب المدارس والمدخلات الزراعية.

وقدم صندوق ابوظبي للتنمية مؤخرا دعما للسودان بقيمة 556.5 مليون دولار وهي جزء من منحة كانت تبرعت بها الدولة بقيمة مليار ونصف دولار تم توريد 250 مليون دولار منها كوديعة بالبنك المركزي.