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اتفاق بين شركة الـ(لوفتهانزا) والخطوط الجوية السودانية لتطوير الناقل الوطني

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اتفاق بين سودانير ولوفتهانزا الاستشارية لتطوير الناقل الوطني

الخرطوم 23 يونيو 2021- وقعت شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير" اتفاقية مع شركة لوفتهانزا الاستشارية الألمانية لتنفيذ مشروع تطوير الناقل الوطني السوداني الذي يعاني حالة تردي منذ عقود.

وقال وزير النقل ميرغني موسي ان الاتفاق يأتي من اجل النهوض بـ(سودانير) وتطوير إدارتها وتقنياتها ونموذج التشغيل الجيد مع متابعة التنفيذ على أرض الواقع.

واكد تشكيل فريق منذ قدوم الوفد لوضع الاتفاق ومتابعة تنفيذ العقد الذي جرى توقيعه اليوم.

بدوره قال وزير الاستثمار الهادي ابراهيم ان الاتفاق يؤسس للمستقبل مؤكدا ان الانفتاح على الاستثمار من الشركات والمستثمرين يأتي بسبب الخطوات التي اتبعتها الحكومة لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب ونتائج مؤتمر باريس.

وأشار الى ان وزارته امامها عدد من الطلبات للاستثمار في شتي المجالات.

وطالب القطاع الخاص بان يقود الاستثمار بالتعاون مع الشركات الكبرى الخارجية.

من جانبه قال المدير العام للخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو ان وفد شركة لوفتهانزا سيعمل على توفير عدد من الخبراء لدراسة وتحليل مشاكل ونواقص الشركة السودانية وبحث كل المجالات ووضعها ضمن اسس استراتيجية للنهوض بها حتى تصبح شركة رائدة اقليميا وعالميا كما كانت.

واكد ان الخطوط الجوية السودانية قدمت عددا من الخطط والاهداف للشركة الالمانية للتطوير والنهوض بخدماتها عبر هذه الشراكة العالمية.



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