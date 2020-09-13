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اتفاق سوداني صيني على بناء (مسلخ) بمواصفات عالمية بكلفة 76 مليون دولار

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وزيرة المالية لدى اجتماعها بالسفير الصيني لدى الخرطوم

الخرطوم 13 سبتمبر 2020- وقعت وزارة المالية السودانية الأحد اتفاقية مع الصين على تشييد مسلخ بمواصفات عالمية بمنحة تصل الى 76 مليون دولار.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته (سودان تربيون) فإن وزيرة المالية المكلف هبة محمد علي التقت بالسفير الصيني ما شينمين والوفد المرافق له بمكتبها الخميس الماضي.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء "على إقامة مسلخ بمواصفات عالمية بمنحة تبلغ قيمتها ما يعادل 76 مليون دولار للاستفادة من الثروة الحيوانية الهائلة التي ينعم بها السودان ومن القيمة المضافة من منتجات اللحوم".

ووجهت الوزيرة بحسب البيان إدارة التمويل الخارجي بالوزارة بمراجعة مسودة الاتفاق المقدم من الجانب الصيني وكافة المشاريع الانتاجية القائمة الممولة من الحكومة الصينية وتحديد المشاريع المُعطّلة لإعادتها إلى مسار التشغيل.

وأكدت على متانة العلاقات الاقتصادية بين السودان والصين الممتدة لعقود مستعرضة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في تنفيذ عدد مقدر من المشاريع.

بدوره أكد السفير الصيني على أهمية الشراكة بين البلدين واستعداد بلاده لتوطيد العلاقات في الفترة القادمة.



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