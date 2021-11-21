 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021

اتفاق سياسي يُعيد حمدوك رئيسا للوزراء وسط رفض شعبي واسع

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

البرهان وحمدوك يحملان نص التفاق السياسي الموقععليه بينهما في يوم 21 نوفمبر 2021.jpg
الخرطوم 21 نوفمبر 2021 - وقع قائد عام الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاحد، قضى بإعادة الأخير لمنصبه على أن يُكّون حكومة جديدة مستقلة.

وأبدى آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم سخط كبير على توقيع رئيس الوزراء للاتفاق السياسي، معتبرين ذلك بمثابة اعتراف بشرعية الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان في 25 أكتوبر الفائت.

ونص الاتفاق السياسي، الذي حصلت عليه "سودان تربيون"؛ على إلغاء قرار البرهان الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال الاتفاق إن الشراكة بين المدنيين والعسكريين "هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان"، حيث تعهد موقعيه على إنفاذ هذه الشراكة بثقة مع الالتزام "بتكوين حكومة مدنية مستقلة".

ولم يتحدث الإعلان عن قوى الحرية والتغيير، الشريك المدني للعسكر، قبل أن يقوم البرهان بالانقلاب العسكري وتعديل الوثيقة الدستورية بحذف مواد الشراكة.

وطالب الإعلان السياسي بالتحقيق حول الانتهاكات التي صاحبت عملية فض الاحتجاجات السلمية الرافضة للانقلاب العسكري، حيث تقول لجنة طبية إن عدد القتلى بالرصاص الحي في التظاهرات وصل إلى 40 متظاهرًا إضافة لقرابة ألف جريح بعضهم حالتهم خطرة.

ونادي الاتفاق بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين جرى اعتقالهم بواسطة القوات النظامية بعد الانقلاب العسكري الأخير.

وطالب الإعلان باستكمال مؤسسات حكم الانتقال وبناء جيش قومي موحد وإعادة هيكلة التفكيك ومراجعة قراراتها، علاوة على الشروع في حوار بين القوى السياسية والمجتمعية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

كما نص الإعلان على إشراف مجلس السيادة على مهام فترة الانتقال، إضافة إلى "ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة".

وهذا يعني ضمنا استمرار المكون العسكري على رأس مجلس السيادة إلى نهاية الفترة الانتقالية.

ويرى المراقبون على ان الاتفاق الحالي يتيح للمكون العسكري تكون قاعدة سياسية داعمة من قوى الإسلام السياسي عدا حزب المؤتمر الوطني التي سيتم استيعابها في البرلمان الانتقالي إلى جانب إشرافه على الفترة الانتقالية.

وبرر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خطوة توقيع الإعلان السياسي لـ "حقن دماء السودانيين".

وقال حمدوك إن الاتفاق الذي وقعه مع قائد عام الجيش "يتيح إمكانية المحافظة على مكتسبات العامين الماضيين ويحصن التحول المدني الديمقراطي عبر توسيع قاعدة الانتقال".

وأشار إلى الإعلان جرى التوصل إليه نتيجة عمل واسع خلال الأسابيع الفائتة.

بدوره، قال عبد الفتاح البرهان إن الطرفين قدما تنازلات "من أجل حقن الدماء وتحقيق آمال وتطلعات الشعب".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ما هو مستقبل اتفاق سلام جوبا في ظل مقاطعة المجتمع الدولي للانقلاب؟ 2021-11-15 18:18:37 أحمد حسين آدم في المبتدأ ، فليعلم الجميع بأنني لا أزايد أو أخون أحدًا ، مقصدي و مبدأي الأساس هو مصلحة شعبنا و مستقبل بلدنا، لهذا، نحاول إيجاد حلول للمأزق الوطني الذي ينذر بسيناريوهات و منزلقات خطيرة ، نجتهد ما استطعنا إلى (...)

الوثيقة الدستورية... بذرة الخلاف 2021-11-15 14:50:17 حسين اركو مناوى لا ينبغى أن تُحدد الأزمة السودانية عند نقطة زمنية واحدة أو حدث تاريخي محدد ونغض الطرف عن المحطات الأخرى التي ساهمت على تكوين هذا التراكم الهائل للمشكلة على مدى التاريخ الحديث للدولة السودانية, حيث أنه (...)

ليس أمامنا إلّا الصعود 2021-11-15 13:25:52 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق تتطوّر الأحوال في بلادنا بأسرع مما يتخيّله المرء ويلاحقه المراقب. حتى قبل يوم واحدٍ من مسيرات 13 نوفمبر 2021، ورغم انقلاب 25أكتوبر 2021العسكري ، كان أغلب عقلاء السودان وحكماءه يفكّرون ولا يرون (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.