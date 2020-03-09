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اتفاق على تمديد مفاوضات السلام السودانية بجوبا حتى أبريل المقبل

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قادة الحكومة والحركات المسلحة اتفقوا في جوبا على تمديد جديد للتفاوض

الخرطوم مارس 2020- أعلنت الوساطة الجنوبية التي تدير عملية السلام السودانية الاثنين تمديد اجل محادثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة لمدة شهر تبدأ من الثامن من مارس وتنتهي في التاسع من أبريل المقبل.

ووقع على قرار التمديد عن حكومة السودان الفريق اول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام، وعن الجبهة الثورية قادة فصائل الجبهة الثورية وعن الوساطة توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية.

وجاء قرار التمديد عقب الاجتماع الموسع الذي عقدته الوساطة، مع وفد الحكومة لمفاوضات السلام وقيادات فصائل الجبهة الثورية السودانية بحضور الامم المتحدة والمراقبين الدوليين لمحادثات السلام السودانية.

وتناول الاجتماع بالنقاش التقرير المقدم من اللجنة الخماسية المكونة من حكومة السودان والجبهة الثورية والمنوط بها تحديد القضايا العالقة في المفاوضات والمدى الزمنى الذي تحتاجه.

وتوصل بعد مداولات حول التقرير الى ضرورة تمديد فترة المحادثات السودانية حتى تتمكن الأطراف المتفاوضة من استكمال الحوار حول القضايا التي مازالت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق بشأنها

وأوضح عضو الوساطة الجنوبية ضيو مطوك فى تصريح صحفي ان الأطراف اتفقت على التمديد مصحوبا بجدول زمني وفق تكليفات محددة ومنهج محدد للحوار، لاستكمال بقية القضايا



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