 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 27 آب (أغسطس) 2020

اتفاق على مشاركة (الثورية) في قرارات (الحرية والتغيير)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 27 أغسطس 2020 – توصلت الحرية والتغيير والجبهة الثورية إلى اتفاق سياسي قضي بمشاركة الجبهة في جميع قرارات الائتلاف إلى حين عقد مؤتمر تداولي يهدف إلى إصلاح وإعادة هيكلة التنظيم.

JPEG - 48.4 كيلوبايت
رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس والى يمينه عمر الدقير خلال تصريحات في جوبا بعد توقيع الاتفاق السياسي

وتوترت العلاقة بين الطرفين أثر نفض الحرية والتغيير لاتفاق سياسي توصل إليه بعض أعضائها مع الجبهة الثورية في 25 يوليو 2019، وتفاقمت بعد ضغوط مارستها الأخيرة على الحكومة لعدم تعيين حكام الولايات المدنيين مما جعل الخطوة تتأخر عدة أشهر.

ووصل جوبا، الأسبوع الفائت، وفد من الحرية والتغيير وقادة في حزب الأمة وتجمع المهنيين السودانيين، لإجراء لقاءات سياسية مع الجبهة الثورية، أسفرت عن هذا الاتفاق.

وقال بيان مشترك، صادر عن الطرفين الخميس بعد اجتماعات امتدت لعشر أيام في جوبا، "تم الاتفاق على آلية فعالة تحقق التشاور وتنسيق المواقف السياسية بين جميع مكونات الحرية والتغيير حول قضايا الراهن بما يضمن مشاركة الجبهة الثورية ومشاورتها في القرارات المتعلقة بإدارة الفترة الانتقالية لحين انعقاد المؤتمر التداولي".

وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على استئناف الجبهة الثورية نشاطها ضمن التحالف، سيما انها كانت من الأطراف الموقعة على الإعلان الذي بموجبه تأسس الائتلاف.

واتفقت الحرية والتغيير والجبهة الثورية على عقد مؤتمر لإصلاح التنظيم وتطوير هياكله حتى يتمكن من إسناد السلطة الانتقالية، على أن تُكون لجنة تحضيرية تمهد لالتئام المؤتمر.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيضع خارطة طريق متفق عليها، تتضمن قضايا الشعب السوداني الرئيسية، لتُنفذ في الفترة الانتقالية، إضافة إلى تحديد الوجهة السياسية للائتلاف لتتسق مع أهداف الثورة والوثيقة الدستورية واتفاق السلام الشامل وإعلان الحرية والتغيير.

وتعهدت الحرية والتغيير، حسب البيان، بدعم عملية السلام الجارية في جنوب السودان، ودعم كل الأطراف لتنفيذ الاتفاق، الذي تقول الوساطة إن التوقيع عليه بالأحرف الأولى سيكون الاثنين المقبل.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مزاعم القس جوشوا داو ديو حول مدينة ملكال 2020-08-24 00:07:59 بقلم: د.جالفان سامسون في 29 يوليو 2020 ، نشر القس جوشوا داو ديو رسالة كان يرد فيها على مقال د. بيتر أدوك نيابا بعنوان "المناطق الإدارية المستقلة: ورقة من الإرث الاستعماري في (عملية فرق تسد)''. كانت رسالة القس جشوا شخصية (...)

قضايا الانتقال والأولويات 2020-08-23 21:16:57 بقلم : محمد عتيق شهد الأسبوع السوداني المنصرم أحداثاً متسارعةً واكبتها الأقلام السودانية بنفس السرعة ، فيضاً من الكتابات الجادة الشاملة لكل وجهات النظر ، وذلك ببركات العلم والتكنولوجيا التي تجلت في وسائل التواصل الاجتماعي (...)

حمدوك: الحل في تنوير الجماهير بالمؤتمرات الصحفية 2020-08-22 10:04:54 صلاح شعيب ما يزال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يتحاشى الدعوة لعقد مؤتمرات صحفية راتبة، ويفضل الحوارات الفردية مع قلة مختارة من الإعلاميين، والتي لا تطرح كل أسئلة الساعة الجوهرية. ولو أن المؤتمر الصحفي يعني تمثيلا للشعب ما (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.