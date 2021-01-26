اتفاق على منح (الأمة) 4 وزارات واجتماع حاسم الأربعاء

الخرطوم 26 يناير 2021- من المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة الخاصة بالترشيح للحقائب الوزارية الأربعاء اجتماعا مفصليا مع حزب الأمة لحسم اختيار وزرائه في الحكومة الجديدة.

فضل الله برمة ناصر يتسلم قيادة حزب الأمة خلفا للمهدي

وقالت مصادر موثوقة لـ “سودان تربيون" الثلاثاء إن ممثلي حزب الأمة القومي تراجعوا عن التمسك بست حقائب وطالبوا بأربع وزارات شريطة أن تكون بينها وزارة سيادية.

وأفادت أن قوى "الحرية والتغيير" تنازلت للحزب عن وزارة الخارجية لكن ممثليه رفضوها وطالبوا بمنحهم وزارة مجلس الوزراء بجانب النفط والشؤون الدينية والتعليم العالي.

وقالت المصادر إن رفض حزب الأمة لوزارة الخارجية جرى تبريره بأن الدولة تتجه للتطبيع مع إسرائيل وهو الخط الذي يناوئه الحزب منذ وقت مبكر وأن تقلد أحد منسوبيه لهذا المنصب من شأنه الدخول في صدامات ومشاكسات مع شركاء الحكم المؤيدين للخطوة.

وأكدت أن خلافات داخل حزب الأمة تؤخر حسم خيارات التمثيل في الحكومة بعد انقسام قياداته حيال استمرار وزير الشؤون الدينية الحالي نصر الدين مفرح في موقعه باعتباره من المفارقين للالتزام التنظيمي منذ سنوات.

واستبعدت المصادر بشدة موافقة الحرية والتغيير على منح حزب الامة وزارة مجلس الوزراء باعتبارها الحلقة الأقوى في التنسيق بين الائتلاف الحاكم وبقية الوزارات ما يستدعي منحها لشخصية ملتزمة حيال التحالف العريض وقادرة على احكام التنسيق بين مكوناته والجهاز التنفيذي.