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اتفاق على منح النساء 40% من مقاعد المجلس التشريعي

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عدد كبير من النساء خرجن في مظاهرة للمطالبة بالافراج عن معتقلات خلال الاحتجاجات الأخيرة.. الأحد 10 فبراير 2019

الخرطوم 16 سبتمبر 2020 - كشف عضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، عن اتفاق يقضى بتخصيص 40% من مقاعد المجلس التشريعي للنساء، المتوقع تكوينه فور التوقيع على اتفاق السلام النهائي.

وتبحث قوى الحرية والتغيير زيادة مقاعد الهيئة التشريعية إلى 450 بدلًا عن 300 مقعد وفقًا لبنود الوثيقة الدستورية، بغرض استيعاب نواب عن الحركات المسلحة.

وقال عضو المجلس المركزي، أحمد حضرة، لـ "سودان تربيون"، الأربعاء: "اتفقنا على تخصيص 40% من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي إلى النساء".

وأشار إلى أن كل كتل الحرية والتغيير ستخصص 40% من نصيبها في البرلمان للعنصر النسائي، ويشمل ذلك أيضًا الحركات المسلحة والجهات التي ستشارك بممثلين في البرلمان مثل لجان المقاومة.

وأفاد أن المكون العسكري في مجلس السيادة اقترح إعطاء الحركات مقاعد في البرلمان تُضاف إلى 300 مقعد، لكن الطرفين لم يتوفقا على شيء في هذا الأمر حتى الآن.

وتوقع حضرة أن يُنهي المجلس المركزي، السبت المقبل، الاتفاق على تقسيم مقاعد المجلس التشريعي بصورة نهائية، وأفاد أن المشاورات مع المكون العسكري في مجلس السيادة بشأن نسبة الـ 33% من مقاعد البرلمان لا تزال مستمرة.

ومنحت الوثيقة الدستورية 67% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي إلى قوى إعلان الحرية والتغيير، فيما تذهب الـ 33% المتبقية إلى القوى المؤيدة للثورة ولم توقع على ميثاق الحرية والتغيير يشارك في اختيارها المكون العسكري بمجلس السيادة.

وأعطى اتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى 70 مقعد في البرلمان الى الجبهة الثورية، حيث قررت الوساطة الجنوب سودانية توقيع الاتفاق بشكل نهائي في 3 أكتوبر المقبل.



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