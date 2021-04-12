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اثيوبيا تتسلم 61 من أسراها لدى الجيش السوداني

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القلابات 12 أبريل 2021- سلم الجيش السوداني، نظيره الإثيوبي، اليوم الاثنين بمدينة القلابات الحدودية، عشرات الأسرى الإثيوبيين، بمبادرة من الحكومة والقوات المسلحة السودانية.

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العقيد عبادي الطاهر الزين قائد استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال رئيس قوات الاركان البرية وقائد المتقدم بالمنطقة الشرقية الفريق عصام محمد حسن كرار، إن الأسرى الإثيوبيين، تمت معاملتهم وفق القانون الدولي، واتفاق جنيف لمعاملة الأسرى، وانهم وجدوا معاملة طيبة وكريمة ولم يتعرض أحد منهم لأي أذى. بما يبرهن حسن نوايا السودان تجاه إثيوبيا.

وأكد كرار التزام السودان بعلاقات حسن الجوار، وعدم التعدي على أحد في حدوده أو أرضه.

وحذر المسؤول العسكري الإثيوبيين من دخول الأراضي السودانية بغير الإجراءات الرسمية، وقال إن من يتعدى على الأراضي السودانية سيتعرض للقانون.

وفي السياق أوضح العقيد عبادي الطاهر الزين، بقيادة استخبارات الفرقة الثانية مشاة، إن القوات المسلحة بمبادرة من قيادتها وحكومة السودان، سلمت إثيوبيا 61 أسيرا من الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات المساندة له، تم القبض عليهم في عمليات مختلفة داخل الأراضي السودانية.

مشددا على أن الجيش السوداني لا يدق طبول الحرب، وأردف "نحن دعاة سلام وحسن جوار مع إثيوبيا وكل جيراننا".

وأضاف "لن نفرط في شبر من أرض الوطن لأنها أرضنا وأرض أجدادنا واحفادنا من بعدنا"، مؤكداً أن القوات المسلحة ستقوم بتأمين كل الحدود.

وتابع "نتمنى أن نحل كل مشاكلنا حسب القانون الدولي، وأن يكون هناك سلام وتواصل مع جميع جيراننا".

من جانبه، قال ممثل الجانب الإثيوبي، مدير شرطة محافظة شمال غرب قندر رايت هيمانوت، إنهم تسلموا 61 أسير، وشكر حكومة السودان على المبادرة.



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