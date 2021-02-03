اثيوبيا تعلن احباط الاستخبارات مخططاً لمهاجمة سفارتي الإمارات في الخرطوم وأديس

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نيروبي 3 فبراير 2021- ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الأربعاء، نقلا عن بيان من جهاز المخابرات أن السلطات اعتقلت 15 شخصا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا.
وقالت الوكالة إن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب. وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.
وأوضحت أن “المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح”.
وبحسب رويترز فإن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد على طلب للتعليق.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن مجموعة ثانية من المشتبه بهم تخطط لمهاجمة البعثة الدبلوماسية للإمارات في السودان.
وأضافت أن جهاز الأمن الوطني الإثيوبي يتعاون مع نظرائه السودانيين بشأن هذا الجانب من المؤامرة. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية.
وذكرت الوكالة أنه تم رصد بعض المشتبه بهم الخمسة عشر بالقرب من السفارة.
وقالت إن آخرين تلقوا مبالغ نقدية من الجهات الراعية لهم. وأضافت أن أحد مدبري المؤامرة اعتقل في السويد.
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