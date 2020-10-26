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اجتماعات أمنية رفيعة المستوى بين السودان وجنوب السودان في الخرطوم

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وزير الدفاع السوداني استقبل نظيرته في جنوب السودان انجلينا تيني

الخرطوم 26 أكتوبر 2020- تنعقد في العاصمة السودانية إجتماعات أمنية على مستوى رفيع لبحث الملفات العالقة بين البلدين حيث وصل الخرطوم الإثنين الوفد عالي المستوى من دولة جنوب السودان بقيادة وزير الدفاع انجلينا تيني.

وتنعقد إجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان في دورتها الحالية لأول مرة منذ انشائها في العام 2012 بهذا التمثيل العالي حيث يشارك فيه من جنوب السودان الى جانب وزيرة الدفاع قادة الشرطة والجمارك والأمن والمخابرات والإستخبارات.

وتعد هذه الآلية هي الأعلى التي تشرف على إنفاذ الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في الإطار السياسي والأمني

واستقبل الوفد بقاعدة الخرطوم الجوية وزيرالدفاع اللواء الركن يسن إبراهيم يسن، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ووزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة الأركان ومدير عام قوات الشرطة ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية.

وتبحث إجتماعات الآلية في جولتها الدورية بالخرطوم والتي تستمر حتي الخميس 29 أكتوبر العمل في المنطقة الأمنة منزوعة السلاح وقضايا المعابر بين البلدين وتقارير قوات اليونسفا وعدد من الموضوعات والقضايا المشتركة محل إهتمام الآلية.

ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا الذي يشمل تسع اتفاقيات حول القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود.



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