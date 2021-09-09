اجتماعات سودانية اثيوبية على المستوى الشعبي لبحث اغلاق المعبر الحدودي

القضارف 9 سبتمبر 2021- عقدت في مدينة المتمة الاثيوبية الخميس مباحثات غير رسمية مع عدد من أعضاء لجان التغيير والخدمات بمدينة القلابات السودانية بمحلية باسندة الحدودية وذلك بعد موافقة السلطات السودانية.

أثيوبيون في منفذ القلابات الحدودي بين السودان وأثيوبيا ـ صورة من الشروق نت

وعقدت المباحثات بمباني جوازات المتمة ومثل الجانب السوداني كل من محي الدين الامين من الدبلوماسية الشعبية بالقلابات وسليمان قاسم عضؤ لجنة الخدمات وممثل شباب القلابات بجانب عدد من أعضاء لجان الخدمات والتغير بالقلابات ومثل الجانب الإثيوبي دسي من الدبلوماسية الشعبية الاثيوبية بالمتمة وقرما بايو

وبحث الاجتماع مصير قائد القلابات السودانية العسكري النقيب بهاء الدين المفقود بجانب المحتجزين السودانيين بالمتمة الاثيوبية عقب اغلاق المعبر منذ يوليو الماضي بعد فقدان القائد

وطالب الجانب الاثيوبي بضرورة فتح المعبر الحدودي الرابط بين البلدين فيما أمهل الجانب السوداني الوفد الاثيوبي يومين لعقد اجتماع بين شباب المتمة مع السلطات َ حول الاجندة المذكورة من الجانب السوداني ومن ثم الرد.

الي ذلك عقدت لجنة امن معبر القلابات السودانية اجتماع لبحث تداعيات الأزمة برئاسة المقدم شرطة هيثم علي مدير فرع جمارك القلابات بالإنابة والرائد محمد عبد الرحيم قائد ثاني منطقة القلابات العسكرية.

وبحث الاجتماع قضايا الأمن الممثلة في ارتفاع عمليات تهريب السلع والمواد الغذائية عبر الخيران وذلك بعد اغلاق المعبر بجانب ظهور تسلل الأثيوبيين الي القلابات ودعا الاجتماع الي ضرورة عمل اطواف ليلية ونهارية مشتركة حول القلابات للحد من التهريب ومنع دخول البضائع من والي المتمة,