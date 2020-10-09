اجتماعات وشيكة لمواءمة اتفاق السلام مع الوثيقة الدستورية وقادة الحركات في الخرطوم مطلع نوفمبر

عرمان يلوح بعلامة النصر لمئات المحتفلين بالسلام في الساحة الخضراء بالخرطوم

الخرطوم 9 أكتوبر 2020- كشف ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية ورئيس وفد مقدمة الحركات الموقعة على اتفاق السلام عن اجتماعات ستلتئم في الخرطوم لمواءمة اتفاقية السلام والدستور الانتقالي قبيل عودة رؤساء الحركات إلى الخرطوم الشهر المقبل.

وشهدت الخرطوم الخميس احتفالاً شعبياً في ساحة الحرية بعودة وفد الحكومة المفاوض إلى الخرطوم وعدد من قادة الجبهة الثورية شارك فيه رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة.

وأكد المشاركون في الاحتفال أن التوقيع على اتفاق السلام في 3 أكتوبر تحقيق لإحدى شعارات الثورية و ضربة بداية لإكمال البقية وكل برنامج الفترة الانتقالية.

وفي تصريح لـ "سودان تربيون" أكد ياسر عرمان وصول قيادات الحركات في 3 نوفمبر القادم.

وكشف عن عزم وفد الانخراط في سلسلة اجتماعات مع اللجان المختصة لموائمة نص الاتفاقية والوثيقة الدستورية.

وقال "هناك طريقة واضحة لمواءمة الاتفاقية مع نص الوثيقة الدستورية وردت في نص اتفاق السلام" .

وبحسب اتفاق السلام فإنه حال تعارض أحد نصوصه مع الوثيقة الدستورية فإن ما جاء في الاتفاق يسود على الوثيقة الدستورية.

وشدد عرمان على أن اتفاقية السلام ستضيف إضافات عظيمة للوثيقة الدستورية لتناولها قضايا حيوية لم تعالج بالتفصيل في الدستور الانتقالي على رأسها قضايا النازحين واللاجئين ونظام الحكم وقضايا الأرض والثروة والترتيبات الأمنية.

وأضاف "طبقا لنص المصفوفة يجب أن تتم المواءمة في ظرف 10 أيام من تاريخ التوقيع الذي تم في 3 أكتوبر"

وتابع "بعد شهر سيأتي رؤساء الحركات والجبهة الثورية إلى الخرطوم وسيعمل كل الموقعين على اتفاقية السلام مع الحكومة كفريق واحد".

وأشاد عرمان بالدعم الدولي والإقليمي الذي تجد الاتفاقية مشيرا إلى توقيع الجامعة العربية على الاتفاقية باعتبارها ضامنا.

وقال إن اتفاقية السلام يجب أن تكون مدخلا لتجديد الفترة الانتقالية وإعادة النظر في كل ما تم وتكوين كتلة انتقالية للتغيير متجانسة تضم كافة القوى المشاركة في العملية الانتقالية من قوى مدنية وعسكرية بالإضافة إلى الحركات المسلحة التي تشكل الضلع الثالث في العملية الانتقالية.

ورحب عرمان بلقاء الحلو وحميدتي في جوبا وقال إنه يشكل خطوة إلى الأمام وتمنى أن تتبعها خطوات أخرى تجاه عبدالواحد النور حتى يكون 2020 عاماً لإسكات البنادق في السودان.

وشدد على أن السلام هو أكبر نجاح حققته الفترة الانتقالية .

كما أشار القيادي في الحركة الشعبية شمال الى ضرورة توطيد العلاقات بين السودان وجمهورية جنوب السودان لتعزيز السلام والاستقرار في الدولتين وقال ان يجب ان يشكل التلاحم بين البلدين نموذجا يحتذى به في أفريقيا لحل النزاعات بين البلدان المجاورة.