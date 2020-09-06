اجتماع البرهان بقيادات سياسية شاركت في حكومة البشير يثير جدلاً واسعاً

البرهان يتسلم من تجاني سيسي البرنامج الوطني الانتقالي

الخرطوم 6 سبتمبر 2020- عقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اجتماعا بمجموعة "البرنامج الوطني" المتكونة من عدة تحالفات.

وأثار الاجتماع تساؤلات وردود أفعال واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي حول دواعيه وأهميته باعتبار أن المجموعة التي التقاها البرهان كانت تشارك في نظام الرئيس المعزول عمر البشير حتى سقوطه.

وتتألف مجموعة "البرنامج الوطني" من تحالف نهضة السودان برئاسة تجاني سيسي الرئيس السابق للسلطة الانتقالية في دارفور وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يرأسه احمد بلال وحزب العدالة بقيادة بشارة ارو ومجموعة الطريق الثالث برئاسة غاندي واتحاد النواب المستقلين برئاسة أبو القاسم برطم وهؤلاء نواب كانوا في المجلس التشريعي للنظام السابق.

وقال تصريح صحفي صادر عن مكتب المتحدث باسم القوات المسلحة، إن البرهان تلقى تنويراً حول مشروع قوى إعلان البرنامج الوطني الذي يدعو لتضافر الجهود الوطنية المبذولة في ظل التحديات الخطيرة التي يمر بها السودان داخلياً وخارجياً واقتصادياً وأمنياً.

ونقل التصريح عن التجاني سيسي قوله إن المخرج من هذه التحديات هو توافق جميع القوى السياسية على برنامج وطني للفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد، وشدد على ضرورة عدم التركيز على من يحكم السودان بل الدستور الذي يحكم به.

وقال السيسي في تصريحات صحفية إن البرهان، ثمن الجهود التي تبذلها قوى إعلان البرنامج الوطني بما يخدم المصالح الوطنية العليا وأكد أهمية التلاحم الوطني ودعا إلى قيام ورشة لجميع مكونات القوى السياسية لبلورة الرؤى لأجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وقال بشارة أرو وهو وزير الاعلام السابق في حكومة البشير على صفحته بفيس بوك إن البرهان استلم نسخة من البرنامج الوطني الانتقالي.

وأضاف "نطرح مشروع البرنامج الوطني الذي يحتوي على محاور أساسية ذات ارتباط وثيق بكافة القضايا الوطنية التي تحتاج لابتدار يمهد الطريق لاتحاد القوى الوطنية كخطوة أساسية للعبور خلال الفترة الانتقالية وتؤطر وتؤسس للمشروع الوطني الاستراتيجي".