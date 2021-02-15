اجتماع بين الحرية والتغيير و(الثورية) لبحث تشكيل (البرلمان)

الخرطوم 15 فبراير 2021 -تعقد قوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم في السودان -والجبهة الثورية، اجتماعًا غدًا الثلاثاء، لبحث تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
- البرلمان السوداني من الداخل
ومن المنتظر تكوين المجلس التشريعي من 300 عضوًا، 75 تُرشحهم الجبهة الثورية و165 مقعد تختارهم الحرية والتغيير، أما بقية المقاعد يتم تسميتها بالتشاور بين الائتلاف الحاكم والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، لـ “سودان تربيون"، الاثنين: "إنهم سيعقدون غدًا الثلاثاء اجتماعًا مع تنظيمات الجبهة الثورية لبحث تشكيل البرلمان".
وأشار إلى ترتيبات لعقد اجتماع آخر مع المكون العسكري في مجلس السيادة لبحث المقاعد التي يفترض ترشيحها منه.
وكشف حضرة عن رفع 10 ولايات ترشيحاتها لنيل عضوية البرلمان إلى مركزية الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم.
ومنحت الحرية والتغيير 107 مقعد في البرلمان إلى فرعياتها في الولايات، مشترطة على كل ولاية اختيار عضو واحد على الأقل من لجان المقاومة وأن تكون نسبة النساء 40%.
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