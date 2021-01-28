 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 28 كانون الثاني (يناير) 2021

اجتماع دولي يبحث ترتيبات انعقاد مؤتمر باريس لدعم السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 يناير 2021 – بحث اجتماع دوري لمجموعة أصدقاء السودان، ترتيبات إقامة مؤتمر باريس لدعم حكومة الانتقال.

JPEG - 26.8 كيلوبايت
شعار مؤتمر شركاء السودان الذي استضافته المانيا

ويتوقع أن يكون مؤتمر باريس المزمع عقده في 17 مايو المقبل، بمثابة إعلان رسمي لعودة السودان لحاضنة المجتمع الدولي، حيث يهدف المؤتمر إلى تشجيع المستثمرين الدوليين للاستثمار في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.

ويهدف المؤتمر أيضًا إلى الاتفاق مع نادي باريس لإعفاء ديون السودان الذي أجرى إصلاحات اقتصادية واسعة في سبيل حصول على إعفاء ديونه البالغة أكثر من 65 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "انعقد اسفيريًا الاجتماع الدوري لمجموعة السودان والذي نظمته إلمانية بمشاركة أكثر من 25 دولة ومؤسسة دولية".

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات لمؤتمر باريس الذي يهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في السودان.

وعُقد الاجتماع برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس والمدير العام لإفريقا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإلمانية فيليب آكرمان، وقد حضرت وزيرة المالية المُكلفة هبة محمد علي الاجتماع.

وقدم مانيس تنويرًا حول الأوضاع السياسية في السودان وموقف تنفيذ اتفاق السلام إلى المجتمعين.

وأطلعت وزير المالية هبة محمد علي حاضري الاجتماع على موازنة العام 2021 والإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها حكومة الانتقال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقال البيان إن ممثلي الدول والمؤسسات الدولية أكدوا وقوفهم إلى جانب السودان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، إضافة إلى دعم تنفيذ موازنة 2021 عبر برامج الدعم المباشر للأسر السودانية.

ونفذت حكومة الانتقال إصلاحات اقتصادية من بينها رفع الدعم عن الكهرباء والوقود واستبداله بدعم نقدي مباشر، إضافة إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية، تقول إنها ضرورية على المدى المتوسط والطويل.

ويتطلع السودان إلى دخول رؤوس الأموال إليه للاستثمار في عدد من المجالات لتخفيف الأزمة الاقتصادية.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإمبراطور منليك فوَّض الرائد جوين لتخطيط الحدود 2021-01-27 13:41:58 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 في يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، أفصح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية في تصريح خلال مؤتمر صحفي عن أمر بالغ الخطورة. فقد ذكر في التصريح أن اتفاقية العام 1902 نصّت (...)

الجيش والجنجويد : حتمية المواجهة 2021-01-24 20:16:29 بقلم : محمد عتيق لم يعد هنالك شك مطلقاً في أن "المكون العسكري" "لجنة البشير الأمنية" "المجلس العسكري" "الفريق البرهان ومن ورائه فلول النظام الساقط" ، أياً كان الاسم ، يعمل على الانقضاض على السلطة .. هذا المكون مدعوماً من (...)

مأزق الانتلجنسيا السودانية 2021-01-24 08:26:16 علي ترايو ان معاناة الانتلجنسيا السودانية (يمينها و يسارها للاسف) لم تقف في حدود حالة الانيما الفكرية الحادة low intellectual capability و هي من متلازمات ما تسمي في علم السيكلوجيا ب *Catatonic schizophrenia - شيزوفرينيا (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.