 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 27 كانون الثاني (يناير) 2021

اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع يتعهد بحماية مقار لجنة التفكيك

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 60.9 كيلوبايت
الأهالي يكتبون على حائط مقر اللجنة "لا للظلم".. صورة لـ"سودان تربيون".

الخرطوم 27 يناير 2021 ـ تعهد مجلس الأمن والدفاع بالسودان بحماية مقار لجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو 1989 وتوعد مدير عام قوات الشرطة فلول النظام البائد على خلفية تعديات على مقار لجنة التفكيك الفرعية بعدد من الولايات.

وهاجم متضررون من قرارات الحل والمصادرة الصادرة عن لجان التفكيك في ولايات القضارف وبورتسودان وسنار مقار هذه اللجان بشكل متزامن الأربعاء.

وقال مدير الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ علي منصور في مؤتمر صحفي الأربعاء إن "الأجهزة الأمنية مجتمعة ستواجه فلول النظام البائد بصورة قوية وحازمة بسبب ما يقومون به من أعمال عدائية تؤرق الأمن سواءً في الولايات أو العاصمة".

أكد أنه فور حدوث التعدي تم عقد اجتماع للجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري بقيادة الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وضم الاجتماع وزيري الدفاع والداخلية وأعضاء اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع وأعضاء لجنة إزالة التمكين المركزية، وتم مناقشة الأمر بصورة مستفيضة.

وكشف مدير الشرطة أن الاجتماع أصدر عدداً من القرارات والتوجيهات التي تكفل الحماية الأمنية لكل مقرات لجان التفكيك وحماية منسوبيها والممتلكات التي تضع اللجنة عليها يدها سواء في المركز أو الولايات حتى تقوم اللجان بدورها.

وقال "إن هذا العمل مرفوض. هذه اللجنة تقوم بعملها وفق الدستور والقانون" وأضاف أن اللجنة ذهبت الى اكثر من ذلك حيث راجعت عملها الفترة السابقة وهناك محكمة يمكن الاستئناف لديها ضد اعمال اللجنة.

ودعا أي شخص يعتقد انه مظلوم بأن يتبع المسار القانوني من أجل أخذ حقه وشدد أن الأجهزة الأمنية ملتزمة بحماية الثورة والسودانيين وكل من يعمل على تحقيق أهداف ومقاصد الثورة، وجدد التزامهم بتفكيك مفاصل النظام البائد.

من جانبه قال وجدي صالح عضو لجنة ازالة تمكين الثلاثين من يونيو إن ما يقوم به فلول النظام البائد لن يثني اللجنة عن عملها مؤكدا أن من أهم اهداف الثورة تفكيك النظام البائد وواجهاته الاقتصادية والتنظيمية.

وقال في المؤتمر الصحفي "لهذه الثورة حراسها والشعب السودانى يؤمن بانه لا عودة للنظام القديم في المشهد السياسي".

وكشف "ان بعض فلول النظام البائد بولاية سنار حاولوا الاعتداء على اللجنة مستغلين الضائقة المعيشية وتم تسليمهم للعدالة".

ووصف محاولة البعض بالتعدي على مقر اللجنة ببورتسودان بأنه تصرف مشين بدخول الفلول لمقر لجنة التفكيك واقتحام اجتماع اللجنة رغم الوجود الأمني منادين بعودة القيادي البارز في النظام السابق محمد طاهر إيلا والنظام القديم.

وأوضح صالح ان اللجنة تعمل بموجب قانون الوثيقة الدستورية وأكد استجابة رئيس لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو الفريق ياسر العطا بعقد اجتماع عقب الاعتداء على مقر لجنة ازالة التمكين بالبحر الأحمر وأوصى الاجتماع بضرورة تأمين مقار لجان ازالة التمكين بالعاصمة والولايات.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإمبراطور منليك فوَّض الرائد جوين لتخطيط الحدود 2021-01-27 13:41:58 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 في يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، أفصح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية في تصريح خلال مؤتمر صحفي عن أمر بالغ الخطورة. فقد ذكر في التصريح أن اتفاقية العام 1902 نصّت (...)

الجيش والجنجويد : حتمية المواجهة 2021-01-24 20:16:29 بقلم : محمد عتيق لم يعد هنالك شك مطلقاً في أن "المكون العسكري" "لجنة البشير الأمنية" "المجلس العسكري" "الفريق البرهان ومن ورائه فلول النظام الساقط" ، أياً كان الاسم ، يعمل على الانقضاض على السلطة .. هذا المكون مدعوماً من (...)

مأزق الانتلجنسيا السودانية 2021-01-24 08:26:16 علي ترايو ان معاناة الانتلجنسيا السودانية (يمينها و يسارها للاسف) لم تقف في حدود حالة الانيما الفكرية الحادة low intellectual capability و هي من متلازمات ما تسمي في علم السيكلوجيا ب *Catatonic schizophrenia - شيزوفرينيا (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.