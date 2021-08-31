احباط محاولة لتهريب 10 كيلو جرام من الذهب وتوقيف نظاميين

الخرطوم 31 أغسطس 2021- أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان الثلاثاء عن احباط محاولة لتهريب 10 كيلو جرامات من الذهب وتوقيف عدد من المتهمين بينهم نظاميين.

سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وتحدثت اللجنة في بيان صحفي عن قصور في التحقيق مع المهربين وقالت إنها ترى ارتباطا بين خروج أموال النظام السابق التي نهبها من الشعب وتهريب الذهب.

وأفادت انها طلبت من النيابة العامة تسليمها ملف قضية ضبط 15 كيلوجرام ذهب كان يتم التحضير لتهريبها عبر مطار الخرطوم وأن النيابة تجاوبت مع الطلب وجرى تحويل إجراءات البلاغ إلى نيابة التفكيك.

وأضاف البيان "ألقت نيابة التفكيك القبض على المتهم في البلاغ المذكور والمُفرج عنه بالضمان وعند التحري معه أرشد عن المتهم الثاني وبحوزته 10 كيلوجرام من الذهب وتم القبض على متهم ثالث يعمل بمطار الخرطوم".

وأشارت الى أن المتهم أكد خلال التحري إدخاله الذهب للمطار وتسهيل مهمة حامله حيث يتولى حمل الذهب والدخول به الى "حمامات المطار" حي يستلمه المسافر من هناك.

وذكر المتهم الثالث وفقا للبيان أن نظامي يعمل بالمطار يسهل له المهمة حيث تم على الفور مخاطبة وحدة النظامي لتسليمه لسلطات نيابة التفكيك.

وأشار البيان الى أن إجراءات لجنة التفكيك انعكست على وقف عمليات التهريب عبر مطار الخرطوم وذلك حسب الإفادات بأن هناك شح في وارد الذهب عبر مطار إحدى المدن الخليجية.

وتشير الاحصائيات الرسمية لبنك السودان المركزي الى أن نسبة الذهب الذي يصدر رسميا هو 26% من الإنتاج بينما يخرج المتبقي عبر التهريب بالمنافذ المختلفة.