احتجاجات أمام الخارجية السودانية على إرسال شركة إماراتية سودانيين الى ليبيا واليمن

الخرطوم 28 يناير 2020 – تظاهر المئات من السودانيين، الثلاثاء، أمام مقر وزارة الخارجية، بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على تعاقدات شركة إماراتية، مع مجموعة من الشباب وارسالهم الى اليمن وليبيا، بدلا عن توظيفهم في الخدمات الأمنية بالإمارات حسب العقود المبرمة.
- عدد من الشباب الذين تعاقدت معهم شركة "بلاك شيلد" وصلوا الخرطوم وتوجهوا الى السفارة الامارتية بالخرطوم .. صرة من صفحة "تارا نيوز" على فيس بوك
وردد المتظاهرون هتافات، وحملوا لافتات مكتوب عليها، "أولادنا لا للبيع"، "من أجل كرامتنا قامت الثورة"، فلذات أكبادنا ليسوا بمرتزقة".
ونشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمجموعة من الشباب وهم يستعدون لمغادرة منطقة "رأس لانوف" في ليبيا، وعددهم 275 سودانيا كانت شركة "بلاك شيلد" تعاقدت معهم واضطرت فيما يبدو تحت ضغوط الأسر السودانية لإعادتهم.
و"رأس لانوف" مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهي مقر مصفاة نفط رئيسية.
كما وصل الخرطوم ظهر الثلاثاء 50 من الشباب كانت الشركة الأمنية تخضعهم للتدريب في مخيم بياتي بالامارات، وتوجهوا مباشرة الى السفارة الإمارايتة بالخرطوم للمطالبة بانصافهم.
ونظمت أسر سودانية، الأحد الماضي، وقفة أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على إرسال شركة إماراتية عشرات الشباب السودانيين إلى اليمن وليبيا بعد تعاقدها معهم كحراس أمنيين في الإمارات.
وانتظمت وسائل التواصل الاجتماعي حملة ضد شركة "بلاك شيلد" للخدمات الأمنية ومقرها الإمارات، في أعقاب تداول شهادة لشاب تمكن من مغادرة موقع التدريب قال فيها إن الشركة وضعتهم في معسكر مغلق وحرمتهم من الاتصال بذويهم لثلاث أشهر قبل أن تخيرهم بين الذهاب للعمل في ليبيا أو اليمن.
وفي بيان منسوب إلى "بلاك شيلد"، قالت الشركة إنها تعمل في حراسات أمنية خاصة، ونفت الادعاءات المتعلقة بالخداع أو التمويه أو التضليل أو الإجبار لأي من العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظام العمل أو موقع العمل أو العاملين لديها.
وذكرت الشركة الإماراتية إنها" ملتزمة التزاما قانونيا وإجرائيا وأخلاقيا بكافة المعايير المهنية والمتوافقة مع الأنظمة القانونية المعمول بها في إطار إجراءات التوظيف وتحديد المهام، ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها".
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