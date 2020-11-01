 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020

احتجاجات بشمال وغرب السودان للتنديد بانعدام الخبز والوقود

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 101.1 كيلوبايت
طلاب في الفاشر يحتجون على انعدام الخبز .. الأحد نوفمبر 2020 .. صورة من صفحة محمد زكريا

الخرطوم 1 نوفمبر 2020 – نظم مئات الطلاب في الفاشر بولاية شمال دارفور احتجاجات بسبب نقص الخبر، فيما تظاهر العشرات في عطبرة شمالي السودان للتنديد بانعدام الوقود.

ويُعد النقص الحاد في دقيق الخبز والوقود جانب من الأزمة الاقتصادية الحادة في السودان والتي تفاقمت إثر تطبيق حكومة الانتقال إصلاحات تتمثل في رفع الدعم عن الوقود وتخفيض قيمة العملة الوطنية.

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، الأحد، إن طلاب المدارس الثانوية في الفاشر عاصمة ولية شمال دارفور قصدوا مقر الحكومة المحلية للاحتجاج على النقص الحاد في الخبز وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأشاروا إلى أن المحتجين رددوا هتافات تطالب بتوفير دقيق الخبز وإمداد المياه والكهرباء، إضافة إلى هتافات ساخطة على شح وسائل المواصلات الداخلية.

وتعاني الفاشر، كمعظم مدن السودان، من تردي في إمدادات المياه والكهرباء وشح المواصلات ونقص الأدوية وتدني مستوى الخدمات الطبية.

وفي عطبرة عاصمة ولاية نهر النيل، احتج العشرات أمام مبني الحكومة المحلية بسبب الانعدام الكامل للوقود، الأمر على ترتب تضرر العاملين في القطاع الزراعي إضافة إلى تسببه في عدم توفر المواصلات.

وقال عضو لجان مقاومة عطبرة، فتحي الهادي، لـ"سودان تربيون"، إن المدينة تشهد انعداماً كاملاً في إمداد الوقود خاصة الجازولين بما فيه المخصص للزراعة.

وأفاد بأن المظاهرات التي نظمتها لجان المقاومة وقطاعات أخرى تأتي كتعبير عن رفضهم رفع الدعم عن الوقود، مشيرًا إلى الإجراء سيؤدي إلى "كوارث".

ويتخوف السودانيون من أن يقود قرار حكومة الانتقال بتحرير المحروقات إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية بصورة لا تتناسب مع مصادر دخلهم، مما يؤدي إلى تضييق الخناق عليهم أكثر.

وقالت الحكومة السودانية في 25 أكتوبر الفائت، إنها تسلمت مساعدات من القمح مُقدمة من الإمارات قدرها 67 ألف طن، فيما تعهدت إسرائيل بارسال قمح بقيمة 5 ملايين دولار بصورة فورية.
.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الحبل الرابط بين اﻟﺗطبيع والتركيع والتقطيع 2020-10-31 12:27:23 اﻹﻣﺎم اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي أوﻻً: ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ إﺳراﺋﯾل ﻟﯾﺳت دوﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ: 1. ﺗﻛوﻧت ﺑﺷﻌﺎر ﺷﻌب ﺑﻼ أرض ﻷرض ﺑﻼ ﺷﻌب. أﻛذوﺑﺔ ﻓﺳﻛﺎن اﻷرض اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﯾﺳﺟل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﮭم وﺟود ﻣﻧذ 3 أﻟف ﻋﺎم ﻗﺑل ﻣﯾﻼد اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﯾﺢ، وظﮭر ﻓﻲ ﻋﻣﻼت ﻧﻘدﯾﺔ. (...)

فرص المراجعة التاريخية على ضوء ثورة ديسمبر والسلام فى السودان 2020-10-30 07:36:08 ياسر عرمان قال البروفيسر السنغالى الشيخ أنتا ديوب، وهو واحد من أهم المؤرخين والمفكرين الثوريين الأفارقة، وقد نال درجة الدكتوراة من جامعة السوربون فى رسالة حول اصول الحضارة الإفريقية السوداء القديمة لوادى النيل وقد اطلق (...)

نظرات في ثقوب التطبيع 2020-10-25 20:11:48 بقلم : محمد عتيق أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم أيزني المؤمن ؟ قال : نعم (تلك جرائم لها عقوباتها المحددة في الشرع كما يقول الشيخ الشعراوي).. أيكذب المؤمن ؟ قال : لا .. فالكذب جريمة لا عقوبة عليها ولكنها تعني الخروج من حظيرة (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.