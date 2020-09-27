احتجاجات في الخرطوم تطالب بإبطال سجن شرطييَن قتلا مُهرب

الخرطوم 27 سبتمبر 2020 – نظم عشرات السودانيين احتجاجات للضغط في اتجاه إبطال حُكم سجن شرطيان تابعان لهيئة الجمارك، قتلا مُهرب، أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة ومهربين.

الفريق شرطة عزالدين الشيخ مدير عام قوات الشرطة

وقضت محكمة جنائية في 22 سبتمبر الجاري، على الملازم أول محمد شرف والعريف فؤاد ساجور، بالسجن لمدة عامين ودفع الدية، لإدانتهما بقتل مهرب، أثناء تبادلهم إطلاق النار بمنطقة شرق النيل التابعة للخرطوم.

وبدأ ناشطون بإطلاق حملة تُطالب بإطلاق سراح الشرطيان باعتبار أن قتل المُهرب جاء أثناء أداء واجبهما، وتزامنت هذه الضغوط مع الإعلان قبل أيام عن مقتل 5 من عناصر الشرطة في كمين نصبه لهم مهربين بمنطقة الدبة، شمالي السودان.

وقال شهود عيان، لـ "سودان تربيون"، الأحد، إن العشرات نظموا احتجاجات بوسط الخرطوم التي يوجد فيها مقر هيئة الجمارك التابعة لقوات الشرطة، مطالبين بإطلاق سراح الشرطيان المحكوم عليهم بالسجن.

وسلم المتظاهرين مذكرة إلى رئيسة القضاء نعمات عبد الله، تطالب بالإفراج عن الشرطيين.

وقال رئيس هيئة الجمارك، الفريق شرطة بشير الطاهر، الذي تحدث إلى المتظاهرين، إن قضية الشرطييين تجد الاهتمام والمتابعة من وزيري الداخلية والمالية ومدير عام الشرطة.

وأشار إلى أنهم لن يرتاحوا قبل أن يعود الملازم أول محمد شرف والعريف فؤاد ساجور إلى "عملهم معززين مرفوعي الرأس".

وأوضح أن مقتل الشرطيين الخمسة والحكم على اثنين آخرين بالسجن لمدة عامين مع دفع الدية لذوي المقتول أثر تبادل إطلاق النار، "أمر يمس كل منسوبي الجمارك عامة والإدارة العامة لمكافحة التهريب خاصة".

ويطالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بتعديل القوانين لمنح قوات الشرطة صلاحيات واسعة في محاربة التهريب والمهربين.

وينشط عدد مقدر من السودانيين في عمليات تهريب واسعة للسلع الغذائية والوقود المدعومة حكوميا إلى بعض الدول المجاورة للسودان، حيث تُباع هناك بأضعاف ثمنها.