احتجاجات في جامعة الخرطوم والإدارة تتعهد بتحسين الأوضاع

الخرطوم 7 أكتوبر 2021- فرقت الشرطة الخميس احتجاجات لطلاب بجامعة الخرطوم عمدوا الى الاعتصام واغلاق الشارع للمطالبة بتحسين الأوضاع في المجمعات السكنية، بينما تعهدت الإدارة بالعمل على معالجة القصور.
- مواجهات بين الشرطة وطلاب جامعة الخرطوم في شارع الجامعة ـ الأربعاء 13 أبريل 2016 (صورة من مواقع التواصل الاجتماعي)
وتظاهر الطلاب المقيمين في سكن داخلي يتبع للجامعة ليل الاربعاء حيث خرجوا الى الشارع وأغلقوه احتجاجا على انقطاع المياه وتردي الخدمات بالمجمع وتواصلت الاحتجاجات صباح الخميس بتنفيذ اعتصام داخل الجامعة رفعت خلاله مطالب بتنحي مديرة الجامعة.
وأوضحت عمادة شؤون الطلاب في بيان أن سبب انقطاع الكهرباء والمياه نجم عن قصور في عمل محول كهربائي بسبب عطل مركب حاولت إدارة الكهرباء إصلاحه مراراً وما زالت تسعى لمعالجته بشكل جذري.
وأشار البيان الى معالجة المشكلة صباح الخميس بتوصيل خط بديل حيث تم تشغيل البئر وانتظمت تبعا لذلك خدمات المياه.
وبحسب البيان فإن ادارة الجامعة تعكف منذ شهر وبالتواصل مع الطلاب في اصلاح الاحوال بجميع المجمعات ومضت في ذلك شوطا مقدرا.
وحثت العمادة الطلاب المعتصمين للإنصات لصوت العقل ودواعيه برفع الاعتصام والتوجه للدراسة تغليباً لمصلحة الجامعة وأسرهم متعهدة بحل جميع المشكلات.
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