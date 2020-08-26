احتجاجات في (ملوط) لعدم التزام حكومة جنوب السودان بتقديم خدمات أساسية

ملوط 26 أغسطس 2020 – نظم مواطنو مقاطعة ملوك التابعة لولاية أعالي النيل، بدولة جنوب السودان، احتجاجات لليوم الثالث على التوالي، للضغط على الحكومة لتوفير الخدمات للمنطقة الغنية بالنفط.

رجل من جنوب السودان يتمعن في انبوب ناقل للنفط ... الصورة من شبكة (المشكاة)

ويعتمد جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في 2011، على مورد النفط، الذي أدت الحرب الأهلية إلى انخفاض إنتاجه مما ضاعف من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وقال رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية، لام كول، في بيان، تلقته "سودان تربيون" الأربعاء: "إن مطالب مواطنو مقاطعة ملوط، الذين خرجوا في احتجاجات لليوم الثالث على التوالي، مشروعة ومكفولة بالقوانين".

وأشار إلى أن حكومة جنوب السودان مُلزمة بدفع 5% من إيرادات النفط لأي ولاية يُنتج فيها، على أن يذهب أكثر من نصف هذا المبلغ إلى منطقة الإنتاج.

وأضاف: "في هذه الحالة، ملوط تستحق هذه المعاملة"، أي أن تستفيد من أكثر من 2:5% من إيرادات النفط المستخرج منها.

وأكد لام كول على أن مطالب المتظاهرين بسيطة، تتمثل في توفير الرعاية الصحية ومياه الشرب النظيفة وإتباع طرق صحية للتخلص من المياه الملوثة الناتجة عن استخراج النفط.

وتابع متسائلاً: "من يمكن أن يكون ضد هذه الحقوق الأساسية".

وطالب بوضع حد للتدهور البيئي حول المناطق المنتجة للنفط في منطقة ملوط ومناطق أخرى، حيث أثر ذلك "تأثيرًا خطيرًا على صحة البشر والحيوانات".

وشجع لام كول مواطنو ملوط على الاستمرار في نهج الاحتجاجات شريطة الالتزام بالسليمة، كما دعا الحكومة لتلبية مطالبهم بسرعة.