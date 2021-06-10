احتجاجات واسعة في الخرطوم تنديدا برفع أسعار الوقود

اغلاق شوارع رئيسية في الخرطوم واحراق اطارات احتجاجا على زيادة المحروقات "مواقع تواصل"

الخرطوم 10 يونيو 2021 -انتظم الآلاف في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، في احتجاجات مُنددة بالتحرير الكامل لأسعار الوقود وسط هتافات تُطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية.

وأغلق المحتجين شوارع رئيسية وأخرى فرعية في مناطق الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان بالحجارة الثقيلة "المتاريس"، كما أشعلوا النيران في إطارات السيارات.

وقال شهود عيان، لـ “سودان تربيون"، الخميس؛ إن الآلاف نظموا احتجاجات واسعة في مناطق متفرقة للتنديد بتحرير الوقود الكامل.

وأشاروا إلى أن بعض المتظاهرين رددوا شعارات مناوئة للحكومة الانتقال وطالبوا بالعمل على إسقاطها بالوسائل السلمية.

والثلاثاء، حررت الحكومة أسعار الوقود بصورة كاملة، معلنة رفع يدها عن الأمر وتركه لمحطات الوقود لتسعيره وفقًا لسعر النفط العالمي.

وتأتي الخطوة بعد أن رفعت الحكومة الدعم بصورة جزئية عن الجازولين والبنزين في 2019، مما تسبب في زيارة كبيرة على أسعار جميع المنتجات.

وبررت الحكومة التحرير الكامل للوقود بذهاب الدعم لغير مستحقيه، إضافة إلى منع تهريبه لدول الجوار.

ويُعتبر تحرير الوقود الكامل أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي يُراقب إصلاحات اقتصادية قاسية تُنفذها الحكومة، تهدف في نهايتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد وإعفاء ديونها الخارجية.

ويتأهل السودان بنهاية الشهر الجاري إلى نقطة القرار في مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة "الهيبك"، وسط توقعات بإعفاء 40 مليار دولار من ديون البلاد البالغة أكثر من 60 مليار دولار.

وتسبب قرار تحرير الوقود بصورة كاملة بحالات استياء لمعظم السودانيين، الذين يعانون من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.