احتدام التوتر في شرق السودان والحكومة ترسل تعزيزات عسكرية

أحداث النوبة والبني عامر في بورتسودان تخلف أجواء خانقة بالمدينة "مواقع تواصل"

بورتسودان 11 أغسطس 2020 - تواصلت أعمال العنف بين قبيلتي النوبة والبني عامر بمدينة بورتسودان شرقي السودان، لليوم الثالث على التوالي، لترتفع حصيلة القتلى الى 25 شخصاً وإصابة 87 آخرين.

وبدأ الاقتتال القبلي في بورتسودان بولاية البحر الأحمر، الأحد، أثر اعتراض مجموعة من البني عامر مسيرة سلمية نظمها أفراد من النوبة لمبني الحكومة المحلية للترحيب بالوالي المعين حديثا حين مر الموكب بحي يقطنه البني عامر وبدأت حينها الاحتكاكات.

وقال شهود عيان، لـ "سودان تربيون"، الثلاثاء: "إن أعمال العنف في تجددت لليوم الثالث على التوالي، في عدد من أحياء بورتسودان، رغم التعزيزات العسكرية".

ووصلت قوات من الاحتياطي المركزي إلى المدينة، كانت قوات الشرطة تعهدت، الاثنين، بإرسالها للحيلولة دون تجدد الصراع ولفرض هيبة الدولة.

وقالت فرعية البحر الأحمر بلجنة الأطباء المركزية، الثلاثاء، إن تجدد الأحداث رفع عدد القتلى 25 شخصاً، إضافة لإصابة 87 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وتعد اشتباكات الثلاثاء الأعنف على الإطلاق في هذا الصراع، المتجدد بين الطرفين، حيث وصل ضحاياه لـ 13 قتيل و45 قتيل، مما دعا الحكومة المحلية لفرض حظر التجوال في عموم المدينة.

واستنكرت اللجنة الطبية موقف الحكومة الانتقالية الذي وصفته بـ "المتفرج تجاه ما يحدث في الولاية دون تحريك ساكن"، وحملت الحكومة المحلية مسؤولية حماية المواطنين.

وأعلن والي الولاية، عبد الله شنقراي أوهاج، حظر تجوال شامل بمدينة بورتسودان والقري التابعة لها، بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة، مع استثناء العاملين بالحقل الصحي والإذاعة والتلفزيون والمياه والكهرباء.