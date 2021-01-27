احتكاكات بين عناصر من الجيش والشرطة في مدني توقع اصابات

ود مدني 17 يناير 2020 – أدت خلافات بين عناصر الجيش والشرطة، في احدى محطات الوقود بمدينة ود مدني وسط السودان، إلى وقوع إصابات متفاوتة بين الطرفين، وأعلنت ولاية الجزيرة عن تكوين لجنة تحقيق.

وقال شهود عيان لـ"سودان تربيون"، الخميس: "إن أحد عناصر الجيش حاول تعبئة خزان سيارته بالوقود قبل أن يحين دوره، الأمر الذي رفضه رجل شرطة، مما قاد إلى وقوع اشتباكات بالأيدي بين الشخصين".

وأشاروا إلى إنه فور وقوع الاشتباك قام عناصر الجيش بالاحتكاك مع رجال الشرطة في سوق مدينة ود مدني، مما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة بين الطرفين بالسلاح الناري.

وأعلن والي ولاية الجزيرة عبد الله إدريس الكنين، في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، عن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على أسباب الاحتكاكات بين الجيش والشرطة.

وأكد الوالي استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.

وقام الكنين رفقة مدير عام قوات الشرطة بولاية الجزيرة اللواء إبراهيم أحمد شمين وقائد الفرقة الأولى مشاة خطاب علي مزمل، بجولة تفقدية في عدد من مستشفيات المدينة للأطمئنان على المصابين.