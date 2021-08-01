احصاءات صادمة لأضرار تعرضت لها (الفاو) بسبب السيول

- تشريد الآلاف من المواطنين جراء السيول ببلدة الفاو شرقي السودان ـ يوليو 2021
الخرطوم 1 أغسطس 2021 ـ كشفت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بمحلية الفاو التابعة لولاية القضارف، شرقي السودان، عن احصاءات صادمة بالآلاف للمنازل والمرافق التي اجتاحتها سيول وأمطار تعرضت لها المنطقة الأسبوع الماضي.
وبحسب تقرير للجنة فإن جملة المنازل التي تضررت بشكل كلي في أحياء مدين الفاو بلغت 973 منزلا إلى جانب تضرر 327 منزلا تضررت بشكل جزئي.
وأحصى التقرير الأسر المتضررة بنحو 1300 أسرة وعدد أفرادها بـ 7368 شخصا.
ونوه التقرير إلى أن الاحصاءات استقتها لجنة طوارئ الخريف بالمحلية من جمعية الهلال الأحمر السوداني وقوات الدفاع المدني.
وأفاد أن الحصر ما زال جاريا لكل أحياء وقرى المحلية المتضررة والسوق والمؤسسات الحكومية والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.
وأكدت لجنة الطوارئ انشاء 9 مراكز لإيواء الأسر التي شردتها السيول والأمطار، فضلا عن إجراء معالجات للوضع الصحي والبيئي بعد تدخل الحكومة والمنظمات الطوعية إلى جانب الجهد الشعبي.
واجتاحت السيول القادمة من منطقة وادي البار ووادي السماء بالبطانة مدينة الفاو على مدى أربعة أيام.
وغمرت المياه نحو عشرين ألف منزل بأحياء المؤسسة، حاج السيد، الثورة، القرية 16، القرية 18 مما أدى إلى تشريد آلاف المواطنين.
أخر الآراءالثورة ، السلام والترتيبات الأمنية ؛ هل نحن جادُّون ؟ 2021-08-01 17:06:17 بقلم : محمد عتيق يقف المراقب للوضع في السودان محتاراً أمام المشهد الوطني في تفاصيله وجوانبه المختلفة ؛ كلها تتفق على أن ثورة السودان الكبرى قد قطعت خطوتها الأولى : إسقاط النظام الاسلاموي الفاسد وإلقاء القبض على رئيسه (...)
سيد فرح: والدلالات الثقافية والاجتماعية لثورة ١٩٢٤م (2-3) 2021-07-26 04:10:40 ياسر عرمان (١) الامباشي فومي جاما ماشا وحبل السودانوية: حبل السودانوية كحبل المهلة يربط ويزيد؛ دعنا نعود للافادات المهمة لفومي جاما ماشا الذي لا يتذكر تاريخ ميلاده ولا يحمل شهادة ميلاد وشهادة الميلاد الوحيدة التي يحملها (...)
التيغراي وتكتيك شد الأطراف 2021-07-25 18:50:31 بقلم : امير بابكر عبد الله تطبق قوات التيغراي المناهضة للحكومة المركزية الإثيوبية في أديس ابابا، في الفترة الأخيرة تكتيك شد الأطراف في مواجهة الآلة العسكرية الحكومية لمحاولة توسيع نطاق جبهات المواجهة، كواحدة من تكتيكات (...)
المزيد