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احصاءات صادمة لأضرار تعرضت لها (الفاو) بسبب السيول

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تشريد الآلاف من المواطنين جراء السيول ببلدة الفاو شرقي السودان ـ يوليو 2021

الخرطوم 1 أغسطس 2021 ـ كشفت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بمحلية الفاو التابعة لولاية القضارف، شرقي السودان، عن احصاءات صادمة بالآلاف للمنازل والمرافق التي اجتاحتها سيول وأمطار تعرضت لها المنطقة الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير للجنة فإن جملة المنازل التي تضررت بشكل كلي في أحياء مدين الفاو بلغت 973 منزلا إلى جانب تضرر 327 منزلا تضررت بشكل جزئي.

وأحصى التقرير الأسر المتضررة بنحو 1300 أسرة وعدد أفرادها بـ 7368 شخصا.

ونوه التقرير إلى أن الاحصاءات استقتها لجنة طوارئ الخريف بالمحلية من جمعية الهلال الأحمر السوداني وقوات الدفاع المدني.

وأفاد أن الحصر ما زال جاريا لكل أحياء وقرى المحلية المتضررة والسوق والمؤسسات الحكومية والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.

وأكدت لجنة الطوارئ انشاء 9 مراكز لإيواء الأسر التي شردتها السيول والأمطار، فضلا عن إجراء معالجات للوضع الصحي والبيئي بعد تدخل الحكومة والمنظمات الطوعية إلى جانب الجهد الشعبي.

واجتاحت السيول القادمة من منطقة وادي البار ووادي السماء بالبطانة مدينة الفاو على مدى أربعة أيام.

وغمرت المياه نحو عشرين ألف منزل بأحياء المؤسسة، حاج السيد، الثورة، القرية 16، القرية 18 مما أدى إلى تشريد آلاف المواطنين.



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