ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية الأسبوع والدولار يسجل 98 جنيها

الخرطوم 26 يناير 2020- ارتفع سعر الدولار بالسوق الموازي مع بداية تداولات الأسبوع امام الجنيه السوداني وسط زيادة الطلب وشح المعروض من العملات الأجنبية.
- رزم من الدولارات
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون " الأحد فإن سعر البيع للدولار سجل 98 جنيها مقارنة بـ 96.5 جنيها الخميس الماضي فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 26 جنيها بينما ارتفع سعر البيع للدرهم الاماراتي إلى 27 جنيها وسجل سعر البيع لليورو 107 جنيهات.
وأكد المتعاملون أحجام التجار عن البيع مقابل نشاط عمليات الشراء للعملات الأجنبية.
وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي في الارتفاع حال استمرار إحجام التجار عن البيع وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.
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